Лидер конкурса на имя талисманов «Детей Азии» получила подарок от Анны Богалий

В островном регионе подвели итоги конкурса имен талисманов зимних игр «Дети Азии». Именно сахалинцы предлагали свои варианты имен, а уже путем голосования выбрали победителя. Теперь полярную лисицу зовут Лыжуля, сивуча – Ныш и оленя – Юна, сообщили ТИА «Острова» в дирекции игр.

За имя Лыжуля, вариант, который предложила Оксана Сазанова, отдали набольшее количество голосов. Интересно, что все имена, предложенные семьей Сазановых, а придумывали имена все вместе, вошли в голосование.

Победительница получила приз от двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий и магазина. Перчатки с автографом спортсменки останутся на долгую память.

- Мы являемся участниками истории, которая происходит ни где-нибудь, а на Сахалине. Мы тоже являемся частью этой истории и станем свидетелями такого крупного спортивного события. А тут нам еще удалось и внести в свой вклад, - поделилась Оксана.

Олимпийская чемпионка Анна Богалий, посол игр «Дети Азии» пожелала сахалинцам активно поддерживать своих спортсменов.

- Они волнуются, переживают. Поэтому им уже сейчас нужна ваша поддержка. Приходите, болейте за них. Это ваша команда. А ребятам я хочу сказать, чтоб они все силы бросили на подготовку. До встречи в феврале! - сказала Анна.