Всероссийский день ходьбы отметят на СТК «Горный воздух»

Массовый пеший спуск по серпантину с верхней станции СТК «Горный воздух» пройдет в Южно-Сахалинске 30 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Мероприятие проводится в рамках празднования «Всероссийского дня ходьбы».

На трассе, протяжённостью около 4 000 метров, скучать не придется, организаторы приготовили много сюрпризов по пути следования. В этот день никто не уйдет без подарка, на финише участников ожидают памятные призы.

Помимо этого, в финишном городке можно будет насладиться вкусным пловом, горячим чаем, узнать о принципах правильного питания, проверить состояние здоровья, а также принять участие в массовой медитации. Для самых активных будут работать площадки: настольный теннис, массовый твистер, батут, гиревой спорт и многие другие.

Начало в 11.00 часов на верхней площадке СТК «Горный воздух». Там же состоится массовая зарядка от спортсменов Союза Сахалинского спорта. Сахалинцев и гостей острова приглашают поучаствовать в праздничном событии.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.