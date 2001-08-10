Сахалинские фигуристы готовятся к «Детям Азии» в Санкт-Петербурге и Сочи
Динамичный подготовительный процесс в связи с первыми зимними международными играми «Дети Азии» для спортсменов Сахалинской области начался практически с наступлением лета. В числе кандидатов на участие в предстоящих Играх – воспитанники дворца спорта «Кристалл». На сегодняшний день из спортсменов спортивного учреждения сформированы сборные команды по фигурному катанию и хоккею.
В число команды фигуристов вошли семь сильнейших спортсменов в возрасте 13-14 лет, которые выступают по программам первого и второго спортивных разрядов.
– Состав команды – семь человек, трое из которых запасные. Такое распределение спортсменов в команде связано с возникновением различных форс-мажорных обстоятельств, например, таких как неожиданная травма «основного» спортсмена. В числе сборной Ангелина Бельмасова, Эллина Тен, Александра Падалко, Екатерина Зюзина, Александра Дворцова, Диана Джулакян и Виктория Сидоренко. Все ребята занимаются на общих основаниях, в полную силу, – рассказывает тренер сборной команды фигуристов Елена Серковская.
Программа тренировок у «сборников» весьма насыщенная. В начале сентября спортсмены после небольшого отдыха вновь отправились в спортивный клуб «Айсберг» в Санкт-Петербург, откуда вернулись в конце июля. В рамках этих учебно-тренировочных сборов фигуристы не только оттачивают мастерство на занятиях, запланированы также различные соревнования местного статуса, где ребята на практике смогут применить полученные навыки.
Занятия на базе «Айсберга» проходят под руководством мастеров спорта по фигурному катанию и профессиональных хореографов. В числе тренеров – уже известный сахалинским фигуристам Николай Морошкин, с которым у региональной федерации фигурного катания сложились хорошие отношения.
Сборы в Санкт-Петербурге продлятся до начала декабря, после чего команда фигуристов отправится в Сочи. На базе объектов Олимпийского парка учебно-тренировочные сборы будут проходить до 25 декабря. Таким образом, спортсмены будут заняты тренировками вне дома почти четыре месяца. Тем не менее, это обстоятельство с минимальными потерями отразится на образовательном процессе, отмечают наставники. В свободное от тренировок время ребята занимаются по учебным планам школьной программы.
Плодотворная подготовительная работа, надеются тренеры, даст свои результаты, и островная сборная по фигурному катанию займет пьедестал почета «Детей Азии», сообщили ТИА «Острова» в «Кристалле».
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