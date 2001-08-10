Новый Комсомольская принял самый масштабный праздник спортивного двора

В Южно-Сахалинске завершается серия дворовых праздников по популяризации здорового образа жизни. Об этом ТИА "Острова" сообщили в центре молодежных инициатив.

Более двадцати спортивных федераций, детских, молодёжных клубов и творческих студий порадовали жителей только-только благоустроенного двора домов №245, №247, №251 по улице Комсомольской.

На новых дворовых детских игровых и спортивных площадках с безопасным покрытием свое мастерство показали юные спортсмены секций французского и тайского бокса, самбо, греко-римской борьбы, воркаута, армейского рукопашного боя, каратэ киокусинкай и других. Спортсмены разных возрастов продемонстрировали приемы боевых искусств и технику самообороны, а островные турникмены - невероятные возможности на турниках и брусьях. Педагог-хореограф студии "Твой город" Алексей Че выступил с танцевальным номером и дал мастер-класс по hip-hop. В шатре Центра медицинской профилактики традиционно проводили бесплатные обследования текущего состояния здоровья.

Волонтеры центра молодежных инициатив развернули работу сразу на нескольких площадках. Насосы и разоцветные удлиненные шары - площадка твистинга. Здесь активисты крутили из шаров замысловатых зверей, мечи и цветы. Краски и кисти лежали на соседнем столике. Тут тоже находились волонтеры в синих жилетках, а делали они аквагрим. Изображения радуги, цветов, сердец и пауков самые популярные среди молодежи. Не меньший интерес вызывают герои мультсериала "Ну, погоди" - Заяц и Волк. Ростовые куклы играли с малышами и позировали всем желающим. Хоть персонажи советские, но до сих пор не вышли из моды.

Местная детвора с восторгом принимала участие в этом шумном и веселом спектакле дворового спорта и молодежных инициатив, с удовольствием "захватив" все новенькие качели, качалки, горки, спортивный городок и детские игровые комплексы.

- Замечательно, когда в проекте благоустройства принимают участие и сами жители, и депутаты, и глава города, проектировщики и молодые архитекторы, - поделился впечатлениями автор проекта "Спорт против подворотни" и координатор областной программы "Городская среда" Андрей Хапочкин. - Конечно, согласовать все спорные мнения сложно, но когда достигнуто согласие, то в итоге мы и получаем такие замечательные дворы и такие добрые праздники.

В 2018 году сезон активных спортивных дворовых праздников стартовал в мае и прошел в двенадцати дворах областной столицы. Цикл дворовых праздников является одним из направлений областного проекта "Спорт против подворотни" и проводится на регулярной основе с периодичностью два раза в месяц.

За это время в нем было задействовано более десяти спортивных секций, танцевальные студии "Твой город", Street art crew, студия танца и фитнеса "Ямайка", Волонтерский центр ЦМИ, детский клуб "Киндер пати" творческая мастерская "Футболка-рисовалка" Киры Бутыгиной, ГБУЗ "Сахалинский областной центр медицинской профилактики, городские вокалисты и иллюзионисты.

Особенностью мероприятия является то, что жители дворов могут не только провести вечер с пользой, но и выбрать одну из площадок для своего дальнейшего творчества и развития. Записаться можно было в любую из спортивных или танцевальных секций, в ряды волонтеров.

- Проект начинался четыре года назад с простых мастер-классов наших ребят из движения "Сахалинского воркаута", мы их называли - ГТО в каждый двор, - рассказал Андрей Хапочкин. - Сейчас партнеры проекты - МБУ "Спортивный Город", Центр молодёжных инициатив, присоединились десятки спортивных федераций, детских и молодежных клубов, творческих коллективов и трупп. И логично, со следующего года называть наш проект "Мой активный спортивный двор".

Организаторами акции выступили МБУ «Центр молодежных инициатив» совместно с МБУ «Спортивный город» и Волонтерским центром города Южно-Сахалинска при поддержке Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска, депутатов Городской Думы Южно-Сахалинска и Сахалинской областной Думы и ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики».