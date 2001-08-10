Сахалинец принял участие в организации чемпионата мира по кендо
С 14 по 16 сентября в спортивном комплексе Намдонг в городе Инчон (Республика Корея) состоялся 17-й чемпионат Мира по кендо, на котором 56 стран представили свои команды.
Сборная России также была представлена женских и мужских индивидуальных и командных зачетах. В индивидуальном зачете наши спортсмены не смогли выйти из группы (пула). Прошлый чемпионат был более результативным в этом плане. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
В командных женских соревнованиях наши девушки продемонстрировали боевой дух и стремление к победе. Но потерпели поражение 4:0 от команды Тайваня, и 2:1 от сборной Сингапура, что не позволило выйти из группы.
В командных соревнованиях среди мужчин нашим спортсменам предстояло противостоять испанской пятерке и фавориту чемпионата – сборной Южной Кореи. Со сборной Испании наши спортсмены расправились со счетом 3:1, а вот с вице-чемпионами мира не получилось заработать ни одного очка. Со счетом 5:0 наша сборная выбыла из борьбы за медали чемпионата Мира.
Итоги соревнований: золото у Японии, серебро у Кореи, бронзу поделили США и Тайвань.
На этих соревнованиях президент ассоциации кендо Сахалина Вадим Полицинский принял участие в качестве переводчика официальных мероприятий.
- В течение четырех дней мне предстояло осуществлять языковую поддержку организаторам, спортсменам и гостям чемпионата на корейском, английском и русском языках. Это стало отличным опытом и практикой переводов с нескольких языков, в основном корейский-английский, что также позволило наладить знакомства с представителями кендо из разных стран, - отметил Вадим Полицинский.
Следующий чемпионат мира состоится через три года в Париже.
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