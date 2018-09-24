Сахалинские школьники померились силами в финальном забеге областной эстафеты

Финальные соревнования по легкоатлетической эстафете среди городских и сельских школ Сахалинской области прошли в минувшие выходные. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном министерстве спорта, туризма и молодежной политики.

Награды турнира оспорили более 130 учащихся из 23 школ островного региона (11 городских и 12 сельских). По словам организаторов, соревнования проводятся восьмой год подряд, с каждым разом количество участников растёт. Для сравнения: в самом начале эстафету поддержали 14 команд, теперь их число достигло 23.

Воспитанникам сельских школ предстоял эстафетный бег на 800+400+200+100 метров, а городским - на 800+800+400+400+200+200+100+100 метров.

Перед началом состязаний участников приветствовали организаторы, судьи и партнёры мероприятия.

Первыми на старт вышли сельские школы. В каждой команде участвовало по четыре спортсмена. Первыми финишную черту пересекли воспитанники школы №19 села Дальнее Южно-Сахалинска. Радость победы разделили подопечные тренера Червяткина М.Л. - Артём Курбатов (800 м), Алёна Артемьева (400), Виталий Медведев (200) и Яна Зацаринная (100).

- Я верила в успех, поскольку до этого много раз участвовала в кроссах и занимала 2 или 3 места, - поделилась на финише замыкающая четвёрку победителей Яна Зацаринная. - Вообще я не занимаюсь бегом. Впервые меня записала на соревнования моя тётя, в итоге я стала бронзовым призёром. С тех пор постоянно участвую в забегах, именно они и дают мне сил для достижений желаемого результата.

Серебро взяла команда школы села Стародубского Долинского района, в составе: Иван Исик (800 м), Анастасия Кудрявцева (400), Данил Рыбников (200) и Дарья Быкова (100). Бронза досталась школьникам села Дачного Корсаковского района: Владиславу Субботину (800), Анне Смольяновой (400), Виктору Грищук (200) и Виктории Кудрявцевой (100).

В противостоянии между городскими образовательными учреждениями самыми быстрыми оказались воспитанники школы №6 Корсакова (тренер Гилаш Л.В.). Таким образом, корсаковцы стали трехкратными обладателями главного кубка соревнований. Заветный трофей завоевали Владислав Кимаченко (800 м), София Груздо (800), Егор Эберле (400), Лидия Басенкова (400), Олег Самодуров (200), Екатерина Авраменко (200), Михаил Кожаров (100) и Диана Ланцева (100). Вторыми к финишу пришли южносахалинцы из школы №22: Константин Чэ (800), Варвара Белькова (800), Денис Кио (400), Александра Белькова (400), Владислав Душевский (200), Арина Белая (200), Денис Кан (100) и Алина Дёмина (100). Наставник Мячина Е.А.

Почётное третье место заняла команда тренера Фархутдинова Р.М. (СОШ №6, Холмск). Обладателями бронзы стали Виктор Казанков (800), Виктория Ко (800), Никита Ким (400), Анастасия Нижник (400), Роман Веритинский (200), Софья Слепченко (200), Роман Купряков (100) и Александра Дашук (100).