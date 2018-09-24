Сахалинцы взяли бронзу и серебро на Ironstar в Сочи

В Сочи 22 сентября состоялся один самых массовых и долгожданных стартов среди триатлетов страны и зарубежья - IRONSTAR 226 & OLYMPIC SOCHI 2018. В нем приняло участие 1120 человек. Спортсмены преодолели полную дистанцию, олимпийку и эстафетную гонку. На самую длинную «железную» дистанцию зарегистрировалось и вышло на старт 326 человек, но до финиша смогли дойти только 295, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве спорта.

Островной регион представили три атлета - мастер спорта по легкой атлетике Роман Трубецкой, Ренат Яхин и Вячеслав Сарафанов из Охи.

- Самая большая сложность – жара. В тени температура воздуха достигала 27 градусов. Вот именно этот фактор стал самым сложным,- поделился Роман Трубецкой, а после прохождения дистанции.

Старт участников был дан в 07:00 в бухте порта Имеретинский, где спортсмены отправились на водный этап протяженностью 3860м, после которого через транзитную зону и смену экипировки, переместились на велосипедный этап протяженность 180 км. Триатлетам предстояло совершить 2 круга от порта Имеретинский до Красной поляны с общем набором высоты 1143м. Беговой этап проходил вдоль набережной, при этом спортсмены забегали на смотровую площадку порта.

В итоге Роман Трубецкой преодолел железную дистанцию за 10 часов 36 минут и 2 секунды. Он стал третьим в возрастной категории мужчин 30-34 лет. В общем зачете сахалинец был 18-м.

- Я очень счастлив, что прошел эту дистанцию. Могу сказать, что у меня в конце еще были силы. Я полностью доволен результатом, - добавил Трубецкой.

Ренат Яхин прошел свою дистанцию за 11 часов 42 минуты 35 секунд. В своей возрастной категории среди мужчин 50-54 года он взял серебро. В общем зачете мужчин и женщин он занял 64 место. Вячеслав Сарафанов прошел дистанцию за 13 часов 33 минуты 44 секунды. В общем зачете спортсмен был 200-м.