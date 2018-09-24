Трудовые коллективы в Южно-Сахалинске соревновались в выполнении нормативов ГТО
На стадионе СОШ №3 в Южно-Сахалинске прошел очередной этап спартакиады трудовых коллективов. В этот раз ее участникам предстояло выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по пяти видам испытаний: бег на 60 метров, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине для мужчин и пресс для девушек. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии.
Первым испытанием для участников стал забег на 60 метров. Самым быстрым среди мужчин стал Владислав Шемберг (Департамент по делам молодежи, спорту и туризму), пробежав дистанцию за 8 секунд. Среди женщин быстрее всех к финишу с результатом 9,02 секунды пришла сотрудник Департамента городского хозяйства Светлана Моричева.
В прыжках в длину не было равных представителю Департамента образования Евгению Дорохову, преодолевшего отметку в 2 метра 90 см. У женщин дальше всех (204 см) прыгнула работница СКК Ксения Томай.
Больше всех подтянулись сразу два участника - Валерий Черняев из команды «Газпром трансгаз Томск» и Андрей Сероштанов из Департамента по делам молодежи, спорту и туризму, выполнив по 31 подъему из виса на высокой перекладине.
Самыми гибкими были признаны Елена Новикова (Аэропорт Южно-Сахалинск), Владислав Шемберг (Департамент по делам молодежи, спорту и туризму), Валерий Черняев (Газпром трансгаз Томск), Юлия Разорвина (Федеральное казначейство), Валерия Кухарева И Евгений Барабанов (Сахалинская энергия), Ксения Томай (СКК) и Екатерина Чуйкина (Департамент образования). Некоторые участники спартакиады «перевыполнили» норматив комплекса на гибкость, наклонившись ниже 25 см. - максимума размерных отметок спортивной тумбы.
В упражнении «подъем туловища из положения лежа на спине» (пресс) лучшей стала вновь Екатерина Чуйкина, выполнив 53 подъема. Ближе к ней подобралась лишь воспитатель детского сада №25 «Русалочка» Анастасия Полищук выполнив 42 подъема.
По итогам соревнований третье место заняла команда «Газпром трансгаз Томск», на втором месте расположилась команда Департамента образования. Победителем промежуточного этапа Спартакиады трудовых коллективов с большим отрывом стала команда Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска.
По предварительным результатам в сетке Спартакиады по количеству набранных баллов пока лидирует команда Департамента по делам молодежи, спорту и туризму (218 очков), на 16 очков с одинаковым результатом (202 очка) от них отстают команды Сахалинского ПСО МЧС России и «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», тройку лидеров замыкает команда Департамента образования (198 очков).
Спартакиада трудовых коллективов проходит уже третий год подряд. Позади остались соревновательные этапы по плаванию, легкоатлетической эстафете, лыжным гонкам, шахматам, а в данное время также проходят футбольные баталии. 6 октября команды будут состязаться в пулевой стрельбе, а заключительным этапом станут соревнования по настольному теннису, по завершению которой будет назван победитель Спартакиады трудовых коллективов-2018.
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