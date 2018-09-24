Южносахалинцы забрали всё золото на областном чемпионате по пулевой стрельбе

На Сахалине определили победителей и призёров областного чемпионата по пулевой стрельбе. В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов. На огневой рубеж вышли сильнейшие стрелки Анивского, Корсаковского, Томаринского районов и Южно-Сахалинска. Медали оспорили спортсмены в возрасте от 14 лет и старше, сообщили ТИА «Острова» в минспорта.

Участникам предстояло выявить самых метких в стрельбе из пистолета и винтовки. На кону разыгрывались путёвки на Первенства России по стрельбе из пневматического оружия, которые пройдут с 13 по 20 октября в Ижевске и с 13 по 20 декабря в Белгороде. Кроме того, у спортсменов появится возможность выступить на Кубке России с 1 по 8 декабря в городе оружейников (Ижевске).

По итогам областного турнира равных в стрельбе стоя из пневматической винтовки (ВП-6) не было Азизу Доценко, воспитаннику ДЮСШ игровых видов спорта. Также юноше вручили удостоверение кандидата в мастера спорта, норматив которого он выполнил в июне этого года на всероссийских соревнованиях «Юный стрелок России» в Ижевске.

Серебро завоевал Алексей Дудин из ДЮСШ Томари, а бронзу – Евгений Барсуков из Анивы.

В стрельбе из пистолета с 10 метров (ПП-3) медаль высшей пробы взял южносахалинец Иван Здориков. Второе место занял его земляк Виктор Шилов, а почётное третье – Богдан Романовский из Анивы.

Среди представительниц прекрасной половины лучшей из винтовочниц в упражнении ВП-4 стала Ольга Аверкина (ДЮСШ ИВС). Победу ей уступила Елизавета Фоломкина из села Троицкого. Третье место присудили южносахалинке Виктории Денисовой.

Среди пистолетчиц лучший результат в дисциплине ПП-2 показала Софья Гильмутдинова из ДЮСШ ИВС. Серебряную медаль также взяла спортсменка из областного центра Наталья Моисеева, а бронзовую награду - Виктория Канакаева из села Троицкого.