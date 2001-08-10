«Горный воздух» в выходные закроет велосезон
В субботу, 29 сентября, на комплексе «Горный воздух» состоятся любительские соревнования по велоспорту в дисциплине «индивидуальный скоростной спуск» (downhill individual). Старты станут последними в летнем сезоне, сообщили ТИА «Острова» на СТК.
Участники велозаезда начнут старт с вершины горы Большевик.
Соревнование будет проводиться по системе "квалификация-финал", а результат выявляться в одиночных заездах участников. Итоговая расстановка будет определена на основе одного финального заезда. Старт участников производится с интервалом в одну минуту.
Организаторы отмечают, что участникам необходимо заранее зарегистрироваться по электронной почте ski-gv@bk.ru до 15:00 четверга 27 сентября. Все зарегистрированные участники смогут бесплатно подняться на верхнюю станцию комплекса.
- Мы приглашаем и велосипедистов, и их болельщиков, и тех, кто просто хочет отдохнуть, отлично провести время, зарядиться энергией, позитивом и хорошим настроением, - отмечает начальник отдела продаж СТК «Горный воздух» Ольга Скорлова.
Программа мероприятия:
10.00 – регистрация участников велогонки на средней станции, оформление страховки, проверка средств защиты (шлем, наколенники, очки закрытого типа, перчатки), тех.осмотр велосипеда, выдача номерка.
11.00 – квалификационные заезды
13.00 – финальные заезды
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