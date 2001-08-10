Более 100 сахалинцев померились силами в двух областных турнирах по самбо

Первенство Сахалинской области по самбо и открытый региональный турнир «Теплая долина» прошли в ДЮСШ Долинска. В соревнованиях приняли участие более 100 юных самбистов из Анивы, Долинска, Корсакова, Южно-Сахалинска, Холмска и села Костромского, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта, туризма и молодежной политики.

Мероприятие открывал глава Долинского района Александр Тугарев. Мэр поблагодарил спортсменов за участие и пожелал честных и красивых поединков.

Самбисты показали зрелищную и содержательную борьбу. По итогу бескомпромиссных схваток чемпионами первенства среди спортсменов 2006-2007 годов рождения стали южносахалинцы Артур Князев (31 кг), Илья Резников (34 кг), Радий Шерстнев (38 кг), Алексей Пак (42 кг), Егор Губриенко (50 кг), Даниил Пудовкин (60 кг), а также Руслан Мустафаев (46 кг) и Егор Бутусов (55 кг) из Корсакова. Среди представительниц прекрасной половины победу одержали Хава Гайрабекова (34 кг) из Холмска и Карина Покутняя (43 кг) из Корсакова.

Золото открытого областного турнира «Теплая долина» среди юношей и девушек 2008-2009 г.р. завоевали Альберт Еманов (23 кг) из Холмска, Максим Пивоварчик (26 кг) из Южно-Сахалинска, Данил Суслов (29 кг) из Корсакова, Захар Василюк (32 кг) и Аркадий Афонин (35 кг) из Южно-Сахалинска, Максим Гончаров (38 кг) из Анивы, Вячеслав Бисембаев (46 кг) и Татьяна Попова (24 кг) из Корсакова.