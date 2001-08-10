Турнир по мини-футболу памяти артистов ансамбля имени Александрова прошёл в Южно-Сахалинске

Турнир по мини-футболу памяти главного военного дирижёра РФ, народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Халилова и артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, трагически погибших в авиакатастрофе в 2016 году, прошёл сегодня в СК «Олимпия Парк» Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» рассказали в областном министерстве спорта.

Турнир проводится второй год подряд. Традиционно товарищескую встречу на крытом футбольном поле проводят сборные команды правительства Сахалинской области и центрального военного оркестра министерства обороны РФ.

Открывали соревнования заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики островного региона Егор Умнов и начальник военного оркестра Сергей Дурыгин. Вместе со спортсменами они почтили память погибших минутой молчания, а после пожелали участникам честной и интересной игры.

В каждой команде было по 8 человек. Играли два тайма по 20 минут.

В прошлом году победу одержала команда областного правительства. В этот раз музыкантам удалось одолеть чиновников со счётом 4:3 и завоевать переходящий кубок памятного турнира.

Напомним, трагедия произошла 25 декабря 2016 года, когда пассажирский авиалайнер Минобороны России летел из Москвы в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России. Самолёт упал в Черное море после дозаправки в Сочи, через несколько минут после взлета. На борту находились 92 человека, среди них 64 артиста ансамбля Александрова вместе с руководителем генерал-лейтенантом Валерием Халиловым.