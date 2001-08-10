Сахалинские чирлидерши приняли участие в тренировочных сборах в Японии

С 17 по 22 сентября команда юниоров по чирспорту «Кристалл-Грэйс» вместе с тренерами Кристиной Лях и Натальей Колпак посетили международные учебно-тренировочные сборы в японском городе Кашива по приглашению команды Kashiwa Golden Hawks. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном министерстве спорта.

Для работы со спортсменами Японии и России была приглашена всемирно известная коуч-тренер Ребекка Дэвис из Австралии. Как рассказала президент федерации чирспорта Сахалинской области Кристина Лях, спортивный тренер-консультант известна во всем мире. Ребекка имеет за плечами более 23 лет обучения и тренерского опыта.

– Она разработала уникальную технику и стиль танцевального коучинга, который позволяет молодым танцорам пройти путь до профессионалов мирового уровня, победить всех и максимально раскрыть свой потенциал. Секрет методики Ребекки рассматривает танцора в равной степени как артиста и как спортсмена, что позволяет танцору мгновенно анализировать свои личные качества, особенности и безопасно совершенствовать свой потенциал, – отметила Кристина Лях.

С 2010 года Ребекка Дэвис и Radar Technique Pty Ltd. начали посещать множество стран, обучая по своей уникальной и постоянно развивающейся программе семинаров различные танцевальные и спортивные клубы и организации. За их плечами – США, Канада, Япония, Россия, Сингапур, Южная Африка, Гибралтар, Испания, Германия, Англия, Франция, Уэльс, Ирландия, Новая Зеландия, Польша, Швеция, Норвегия, Шотландия и территория всей Австралии.

Дружба японских и сахалинских команд ведет свое начало с 2017 года, когда наши спортсмены выступали на чемпионате Азии по черлидингу, где и познакомились с японскими коллегами. Это знакомство имело продолжение. Так, минувшим летом несколько членов японской команды вместе с тренером Йоши Осаги впервые посетили Сахалин с целью обмена опытом и работы с командой «Кристалл-Грэйс». Для сахалинских представителей чирспорта это был один из самых запоминающихся мастер-классов, открывший дорогу к спорту совершенно нового уровня.

Сахалинские спортсмены и тренеры по чирспорту в рамках тренировочных занятий в Японии получили колоссальный опыт, узнали множество уникальных методик и техник для улучшения спортивного результата, а также навыков подачи материала.