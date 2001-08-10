Сахалинские чирлидерши приняли участие в тренировочных сборах в Японии
С 17 по 22 сентября команда юниоров по чирспорту «Кристалл-Грэйс» вместе с тренерами Кристиной Лях и Натальей Колпак посетили международные учебно-тренировочные сборы в японском городе Кашива по приглашению команды Kashiwa Golden Hawks. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном министерстве спорта.
Для работы со спортсменами Японии и России была приглашена всемирно известная коуч-тренер Ребекка Дэвис из Австралии. Как рассказала президент федерации чирспорта Сахалинской области Кристина Лях, спортивный тренер-консультант известна во всем мире. Ребекка имеет за плечами более 23 лет обучения и тренерского опыта.
– Она разработала уникальную технику и стиль танцевального коучинга, который позволяет молодым танцорам пройти путь до профессионалов мирового уровня, победить всех и максимально раскрыть свой потенциал. Секрет методики Ребекки рассматривает танцора в равной степени как артиста и как спортсмена, что позволяет танцору мгновенно анализировать свои личные качества, особенности и безопасно совершенствовать свой потенциал, – отметила Кристина Лях.
С 2010 года Ребекка Дэвис и Radar Technique Pty Ltd. начали посещать множество стран, обучая по своей уникальной и постоянно развивающейся программе семинаров различные танцевальные и спортивные клубы и организации. За их плечами – США, Канада, Япония, Россия, Сингапур, Южная Африка, Гибралтар, Испания, Германия, Англия, Франция, Уэльс, Ирландия, Новая Зеландия, Польша, Швеция, Норвегия, Шотландия и территория всей Австралии.
Дружба японских и сахалинских команд ведет свое начало с 2017 года, когда наши спортсмены выступали на чемпионате Азии по черлидингу, где и познакомились с японскими коллегами. Это знакомство имело продолжение. Так, минувшим летом несколько членов японской команды вместе с тренером Йоши Осаги впервые посетили Сахалин с целью обмена опытом и работы с командой «Кристалл-Грэйс». Для сахалинских представителей чирспорта это был один из самых запоминающихся мастер-классов, открывший дорогу к спорту совершенно нового уровня.
Сахалинские спортсмены и тренеры по чирспорту в рамках тренировочных занятий в Японии получили колоссальный опыт, узнали множество уникальных методик и техник для улучшения спортивного результата, а также навыков подачи материала.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 11:19 Сегодня Коммунальщики напоминают предприятиям, что надо заплатить по долгам
- 08:50 Сегодня Всё больше потребителей электричества выбирают электронные квитанции
- 09:18 Сегодня Центробанк предупредил о пирамиде под названием «Кэшбери»
- 10:32 Сегодня Сахалинцы, купившие векселя через АТБ, призывают присоединиться к их пикету
13:00 20 Сентября До газификации котельных Тымовского района осталось два года
16:03 20 Сентября На заводе в Холмском районе закладывают икринки лосося
10:39 21 Сентября Совхоз «Южно-Сахалинский» снизил цены на картофель до 18 рублей за килограмм
16:52 21 Сентября На Сахалине приступили к уборке ячменя
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
13:15 31 Августа Олег Кожемяко: областные власти сделают все, чтобы поддержать старшее поколение сахалинцев и курильчан
17:47 7 Сентября В сахалинских медучреждениях обновили автопарк санитарных машин
Выбор редакции
- 12:54 Сегодня Более 150 сотрудников южно-сахалинских школ и детских садов прошли курсы по оказанию первой помощи
- 12:41 Сегодня Сотрудники полиции пресекли ряд фактов незаконной реализации спиртного
- 12:37 Сегодня В Долинском районе грузовик столкнулся с поездом
- 09:18 Сегодня Центробанк предупредил о пирамиде под названием «Кэшбери»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?