В доме престарелых Южно-Сахалинска занимаются спортом и играют

Проживающие в Южно-Сахалинском доме-интернате для престарелых и инвалидов получили новые возможности для занятий спортом. В учреждении стартовал грантовый проект «Доступная среда – доступный спорт». Теперь пожилые люди и инвалиды могут регулярно заниматься скандинавской ходьбой, теннисом, волейболом или аэрохоккеем, шахматами, нардами, джакколо, а также дыхательной гимнастикой Цигун, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Всем желающим заниматься физкультурой и спортом специалисты учреждения помогают подобрать оптимальный режим тренировок. Особой популярностью пользуются вертикальный велотренажер, степпер и массажная дорожка.

По словам организатора мероприятий Кристины Энто, зарядка и спортивные упражнения приносят большую пользу не только физическому здоровью подопечных дома-интерната, но и благотворно сказываются на их психологическом состоянии, повышают самооценку.

Мария Михайловна Аксенова - одна из самых возрастных активных участниц мероприятий дома-интерната. В свои 86 лет она с удовольствием занимается на велотренажере, увлеклась скандинавской ходьбой.

- Проект очень полезный, лично мне он подарил вторую молодость. После занятий спортом чувствую себя прекрасно, - поделилась сахалинка.

Ранее в рамках проекта в доме-интернате состоялась спартакиада по 8 видам спорта. Как отмечает руководство социального учреждения, в дальнейшем планируется увеличивать число подобных мероприятий.

- Сегодня в Южно-Сахалинском доме-интернате, как и во всех областных учреждениях социальной защиты, где проживают пожилые люди, созданы хорошие условия для занятий физкультурой, творчеством и другими полезными делами. Оборудованы тренажерные залы, комнаты психологической разгрузки, творческие мастерские. Также повсеместно у нас используются различные оздоровительные методики, - рассказала начальник профильного отдела министерства социальной защиты Елена Кобец. - Ежегодно за счет областного бюджета и внебюджетных источников происходит развитие материально-технической базы учреждений, оснащение современным оборудованием, внедрение новых социальных методик. Эти и другие мероприятия в совокупности позволяют успешно реализовывать одну из самых главных задач в социальной сфере – обеспечение активной, долгой и достойной жизни сахалинцев и курильчан.