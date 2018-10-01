Сахалинские киокушины провели тренерско-судейский семинар

Сахалинская региональная общественная организация «Киокусинкай» провела тренерско-судейский семинар в минувшие выходные. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном министерстве спорта.

Мероприятие проходило в областном центре под руководством председателя спортивной федерации, тренера высшей категории и обладателя черного пояса (IV дан) по киокусинкай Бориса Со. Судьи и тренеры из Корсакова, Холмска и Южно-Сахалинска детально разобрали нюансы техники выполнения комплексов ката и элементы обновленной техники кумитэ. Также были затронуты вопросы тренировочного процесса и нравственного воспитания юных спортсменов.

СРОО «Киокусинкай» постоянно работает над повышением квалификации судей и тренеров. Подобные семинары проводятся около 4 раз в год, что способствует повышению уровня как преподавания, так и проведения соревнований.

- Приоритетом для нас является патриотическое воспитание. Очень важно, чтобы подрастающая молодежь была воспитанной, трудолюбивой, уважала старших и особенно героев, погибших защищая Родину, - подчеркнул сенсей Борис Со.