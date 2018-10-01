Сахалинцы выиграли командный зачет чемпионата по легкоатлетическому кроссу

Впервые в островном регионе прошел Чемпионат Дальнего Востока по кроссу. На старт в селе Троицком Анивского района вышло 145 легкоатлетов из Еврейской автономной области, Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, и районов Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорта.

Одновременно с проведением дальневосточного чемпионата в параллельном зачете проводились Первенство и чемпионат Сахалинской области по кроссу, памяти Заслуженного тренера РСФСР Эрика Михайловича Комнацкого.

- Соревнования очень значимые для спортсменов, поскольку дают право отправиться на Чемпионат России по кроссу, который пройдет в начале октября в Оренбурге. Обслуживают наши соревнования представительная судейская бригада, в составе которой судьи из Хабаровска, Биробиджана и Владивостока, - отметила президент федерации легкой атлетики Сахалинской области Татьяна Быкова. – Выбор места проведения стал не случайным. Здесь в селе Троицкое единственная на Сахалине трасса, позволяющая проводить соревнования такого уровня по кроссу. Трасса отлично подготовлена, и в следующем году мы ее проведем сертификацию и начнем присваивать судейские разряды.

В первый день состязаний легкоатлеты померились силами в кроссе на 1, 3, 6 и 10 км (в зависимости от пола и возраста), а на следующий - в эстафетном беге на 1 км. Победителей и призёров выявляли среди мужчин и женщин 1995 года рождения и старше, юниоров и юниорок 1999-2000 и 1996-1998 г.р., а также юношей и девушек до 18 лет (2001-2002 г.р.).

Михаил Злобин из Владивостока впервые на Сахалине. За плечами шестнадцатилетнего спортсмена призовые места дальневосточных соревнований по легкой атлетике, в том числе по кроссу.

- Трассу мы изучили, она очень интересная и хорошо подготовлена. Я уверен в своих силах, единственное немного подводит колено, недавно получил травму, но все равно надеюсь на победу,- отметил приморский спортсмен.

Удача не отвернулась от Михаила и принесла ему заслуженную победу на дистанции 3000 м. Вторым стал сахалинец Владислав Кимаченко из Корсакова, а бронзовая медаль досталась спортсмену из Биробиджана Виктору Замкину.

На дистанции 6000 м среди юниоров до 20 лет первенствовал Кирилл Кичигин, вторым стал Александр Несмеев, третьим Юрий Кашпурович. Все спортсмены представляют Южно-Сахалинск.

На 10-километровой дистанции было сразу несколько победителей. Олег Сергеев выиграл гонку среди юниоров до 23 лет, а Дмитрий Саранцев стал чемпионом среди мужчин 1995 года рождения и старше.

В беге на 3 км среди ветеранов, в категории мужчин 40-49 лет первенствовал Олег Колмогоров из Южно-Сахалинска. Среди мужчин 50-59 лет победителем стал Виталий Резников из Анивы, а среди мужчин 60 лет и старше чемпионом стал Виктор Геращенко из областного центра.

У юношей до 14 лет на 1 км (в зачет областного первенства) победу одержал Максим Игнатченко, а среди юношей до 16 лет в кроссе на 2000 км победителем стал Никита Гусев, оба спортсмена представляют Южно-Сахалинск. У девушек в этих же возрастных группах победительницами стали Варвара Белькова ( км, девушки до 14 лет) и Анна Кожинова (1 км, девушки до 16 лет).

Среди девушек до 18 лет в беге на 3000 м первенствовала София Груздо из Корсакова, а у девушек до 20 лет на этой же дистанции чемпионкой стала Анастасия Киреева из областного центра.

Александра Толстихина стала победительницей на 6-километровой дистанции среди юниорок до 23 лет, а Лариса Жук стала чемпионкой среди женщин 1995 года рождения и старше на этой же дистанции.

На следующий день состоялись смешанные эстафеты 4*1000м. Среди юниоров и юниорок до 20 лет победила команда «Южно-Сахалнск-3» в составе: Валентины Перелыгиной, Никиты Гусева, Анастасии Киреевой и Максима Егорова.

Серебряные медали завоевали спортсмены из Корсакова – София Груздо, Владислав Кимаченко, Полина Шемянова и Егор Елохин. Бронзовые награды достались спортсменам из областной школы зимних видов спорта Анне Кожиновой, Александру Нестерову, Дарье Морозовой и Кириллу Кичигину.

Среди мужчин и женщин первенствовала команда «Южно-Сахалинск-1» спортивной школы летних видов спорта. Золотые медли достались Светлане Кузьминой, Юрию Кашпуровичу, Карине Глебовой и Роману Трубецкому.

Второе место завоевали также южносахалинцы: Дарья Мерзлякова.Днил Нетяго, Мария Метраковская и Олег Сергеев. Замкнули тройку лидеров спортсмены Еврейской автономной области, в составе: Ульяны Мамонтовой, Виктора Заикина, Виктории Калинкиной и Артема Кичалина.

По итогам Чемпионата Дальнего Востока общекомандное первое место завоевала сборная Сахалинской области, второе сборная Еврейской автономной области, а третье сборная Приморского края.