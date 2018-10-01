На «Дети Азии» заявляются всё больше стран

Дирекция I зимних Международных спортивных игр продолжает получать подтверждения для участия в играх. Сегодня заявки поступили из Уральского федерального округа, Вьетнама, Республики Татарстан, Республики Казахстан, Туркменистан, Республика Саха(Якутия), Монголия, Сибирского федерального округа, Пакистана, Индонезии. Об этом ТИА «Острова» рассказали устроители игр.

- Заявочная компания продолжается и все большее количество спортсменов подтверждают свое участие. Мы рассчитываем, что на Сахалин приедут более 1500 участников из 30 стран. Российские команды также примут участие в играх. Сахалин на играх представит сразу две команды, - отмечают в дирекции игр.

Например, Уральский федеральный округ готов привезти 124 спортсмена по биатлону, горным лыжам, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, сноуборду, фигурному катанию, хоккею и шорт-треку. В делегацию от Вьетнама войдет 21 человек. Из Казахстана приедет 114 спортсменов. Индонезия сейчас активно готовит сборную по хоккею и, надеется, что спортсмены смогут составить конкуренцию тем командам, в которых этот вид спорта популярен.

Сегодня самым многочисленным видом спорта по заявленным командам являются лыжные гонки, шорт - трек и сноуборд.

Между тем, островные спортсмены продолжают подготовку к I зимним Международным спортивным играм «Дети Азии». Во Владивостоке с сегодняшнего дня стартует I этап Первенства России ДФО среди юношей до 15 лет по хоккею. В приморский город отправилась сборная команда по хоккею, которая будет защищать честь Сахалинской области на «Детях Азии».

- Дальневосточные соревнования первенства России проходят в три этапа. По итогам трех этапов определятся победитель и призеры, а также три сильнейшие команды, которые вместе с командой юношей, участвовавшей в первенстве Сибирского федерального округа, примут участие в отборочном турнире в один круг. По итогам данного турнира определяется лучшая команда юношей 2004 г.р., которая будет участвовать во Всероссийских соревнованиях по хоккею «Первенство клубных команд среди юношей до 15 лет». Сроки дополнительного турнира: 6-8 марта 2019 г. Третий этап первенства ДФО завершится 31 марта 2019 года. Для наших ребят это хорошая возможность для тренировки, - отмечают в федерации по хоккею.

Напомним, I зимние международные спортивные игры «Дети Азии» впервые пройдут на Сахалине с 8 по 17 февраля 2019 году. Спортивные состязания состоятся на ледовом комплексе «Кристалл», «Арена Сити», спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух», трамплинном комплексе К-70, биатлонном комплексе, горе Парковой. Школьники Южно-Сахалинска уже получили дополнительные каникулы на время проведения игр. К тому же вход для них будет бесплатным.