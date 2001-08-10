Ветераны из Невельска выиграли областной футбольный турнир

В Холмске завершился футбольный турнир, посвященный памяти Евгения Баштового и Виктора Мухина. На стадионе «Маяк Сахалин» голы в ворота соперников забивали футболисты пяти команд в возрасте 40 лет и старше, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Турнир прошел по круговой системе, а его победитель был определен только в заключительном матче.

- Судьба главного приза решалась в игре между командами из Макарова и Невельска. Футболистам из Макарова необходима была только победа, а невельчан устраивал и равный счет. Несмотря на обилие голевых моментов, созданных футболистами обеих команд, матч закончился ничьей - 1:1, - рассказал председатель Сахалинской областной федерации футбола Алексей Абакумов.

В итоге именно невельчане и стали победителями турнира. В их активе 8 очков (2 победы и 2 ничьи). На одно очко отстали от них команды из Корсакова и Макарова (у каждой из них 2 победы, ничья и поражение). Дополнительные показатели вывели на серебряную строчку турнирной таблицы представителей Корсакова.

Макаровчане остались на третьем месте. Следом за ними финишировали ветераны Холмска и Долинска, набравшие по 3 очка.

Итоговая таблица: