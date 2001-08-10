Ветераны из Невельска выиграли областной футбольный турнир
В Холмске завершился футбольный турнир, посвященный памяти Евгения Баштового и Виктора Мухина. На стадионе «Маяк Сахалин» голы в ворота соперников забивали футболисты пяти команд в возрасте 40 лет и старше, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Турнир прошел по круговой системе, а его победитель был определен только в заключительном матче.
- Судьба главного приза решалась в игре между командами из Макарова и Невельска. Футболистам из Макарова необходима была только победа, а невельчан устраивал и равный счет. Несмотря на обилие голевых моментов, созданных футболистами обеих команд, матч закончился ничьей - 1:1, - рассказал председатель Сахалинской областной федерации футбола Алексей Абакумов.
В итоге именно невельчане и стали победителями турнира. В их активе 8 очков (2 победы и 2 ничьи). На одно очко отстали от них команды из Корсакова и Макарова (у каждой из них 2 победы, ничья и поражение). Дополнительные показатели вывели на серебряную строчку турнирной таблицы представителей Корсакова.
Макаровчане остались на третьем месте. Следом за ними финишировали ветераны Холмска и Долинска, набравшие по 3 очка.
Итоговая таблица:
М
Команда
1
2
3
4
5
И
В
Н
П
Мячи
О
1
Невельск
1:1
1:1
3:0
3:0
4
2
2
0
8 - 2
8
2
Корсаков
1:1
3:2
3:2
1:2
4
2
1
1
8 - 7
7
3
Макаров
1:1
2:3
3:0
3:2
4
2
1
1
9 - 6
7
4
Холмск
0:3
2:3
0:3
3:0
4
1
0
3
5 - 9
3
5
Долинск
0:3
2:1
2:3
0:3
4
1
0
3
4 - 10
3
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