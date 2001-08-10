Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2018
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10:56, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Ветераны из Невельска выиграли областной футбольный турнир

Ветераны из Невельска выиграли областной футбольный турнир

 

В Холмске завершился футбольный турнир, посвященный памяти Евгения Баштового и Виктора Мухина. На стадионе «Маяк Сахалин» голы в ворота соперников забивали футболисты пяти команд в возрасте 40 лет и старше, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.       

Турнир прошел по круговой системе, а его победитель был определен только в заключительном матче.

- Судьба главного приза решалась в игре между командами из Макарова и Невельска. Футболистам из Макарова необходима была только победа, а невельчан устраивал и равный счет. Несмотря на обилие голевых моментов, созданных футболистами обеих команд, матч закончился ничьей - 1:1, - рассказал председатель Сахалинской областной федерации футбола Алексей Абакумов.

В итоге именно невельчане и стали победителями турнира. В их активе 8 очков (2 победы и 2 ничьи). На одно очко отстали от них команды из Корсакова и Макарова (у каждой из них 2 победы, ничья и поражение). Дополнительные показатели вывели на серебряную строчку турнирной таблицы представителей Корсакова.

Макаровчане остались на третьем месте. Следом за ними финишировали ветераны Холмска и Долинска, набравшие по 3 очка.

Итоговая таблица:

М

Команда

1

2

3

4

5

И

В

Н

П

Мячи

О

1

Невельск

 

1:1

1:1

3:0

3:0

4

2

2

0

8 - 2

8

2

Корсаков

1:1

 

3:2

3:2

1:2

4

2

1

1

8 - 7

7

3

Макаров

1:1

2:3

 

3:0

3:2

4

2

1

1

9 - 6

7

4

Холмск

0:3

2:3

0:3

 

3:0

4

1

0

3

5 - 9

3

5

Долинск

0:3

2:1

2:3

0:3

 

4

1

0

3

4 - 10

3

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