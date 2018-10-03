Тихоокеанское
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16:14, 03.10.18 | Новости спорта Сахалина и Курил

Школьные команды наградили за участие во Всемирном дне подтягиваний

Школьные команды наградили за участие во Всемирном дне подтягиваний

В Южно-Сахалинске наградили средние общеобразовательные учреждения ставшие победителями и призерами в соревнованиях, приуроченных Всемирному дню подтягиваний. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областного центра.

Напомним, что 22 сентября на спортивной площадке СОШ №23 около 400 сахалинцев приняли участие во Всемирном дне подтягиваний. В течении нескольких часов участники подтянулись в общей сложности более 4,5 тысячи раз.

В рамках неофициального первенства среди 6 команд детских садов, 5 коллективов спортивных школ, а также 26 школьных команд были определены команды победители, выполнившие наибольшее количество подтягиваний.

С официальным визитом организаторы соревнований посетили общеобразовательные учреждения, где в торжественной обстановке вручили победителям и призерам заслуженные кубки.

- Я подтянулся 21 раз, потому что занимаюсь беговыми лыжами и кудо, - рассказал ученик 3 «Г» класса СОШ №13 Арсений Пугач. - Спорт укрепляет мое здоровье и я становлюсь сильнее, моя мечта научиться подтягиваться 100 раз.

Также за третье место был награжден медалью преподаватель физической культуры СОШ №13 Евгений Дорохов, выполнивший 30 подтягиваний.

По итогам соревнований между дошкольными, образовательными и  учреждениями спортивной направленности места распределились следующим образом:

Детские сады:

  1. "Русалочка" - 35 подтягиваний
  2. "Карусель" - 28 подтягиваний
  3. "Светлячок" - 21 подтягиваний

Средние общеобразовательные школы:

  1. СОШ №13 - 170 подтягиваний
  2. СОШ №26 - 165 подтягиваний
  3. СОШ№23 - 149 подтягиваний

 Спортивные школы:

  1. СДЮСШОР греко римской борьбе - 208 подтягиваний
  2. ОГАУ "ДС КРИСТАЛЛ" - 195 подтягиваний
  3. СШ по горнолыжному спорту и сноуборду - 113 подтягиваний

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