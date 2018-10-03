Школьные команды наградили за участие во Всемирном дне подтягиваний
В Южно-Сахалинске наградили средние общеобразовательные учреждения ставшие победителями и призерами в соревнованиях, приуроченных Всемирному дню подтягиваний. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областного центра.
Напомним, что 22 сентября на спортивной площадке СОШ №23 около 400 сахалинцев приняли участие во Всемирном дне подтягиваний. В течении нескольких часов участники подтянулись в общей сложности более 4,5 тысячи раз.
В рамках неофициального первенства среди 6 команд детских садов, 5 коллективов спортивных школ, а также 26 школьных команд были определены команды победители, выполнившие наибольшее количество подтягиваний.
С официальным визитом организаторы соревнований посетили общеобразовательные учреждения, где в торжественной обстановке вручили победителям и призерам заслуженные кубки.
- Я подтянулся 21 раз, потому что занимаюсь беговыми лыжами и кудо, - рассказал ученик 3 «Г» класса СОШ №13 Арсений Пугач. - Спорт укрепляет мое здоровье и я становлюсь сильнее, моя мечта научиться подтягиваться 100 раз.
Также за третье место был награжден медалью преподаватель физической культуры СОШ №13 Евгений Дорохов, выполнивший 30 подтягиваний.
По итогам соревнований между дошкольными, образовательными и учреждениями спортивной направленности места распределились следующим образом:
Детские сады:
- "Русалочка" - 35 подтягиваний
- "Карусель" - 28 подтягиваний
- "Светлячок" - 21 подтягиваний
Средние общеобразовательные школы:
- СОШ №13 - 170 подтягиваний
- СОШ №26 - 165 подтягиваний
- СОШ№23 - 149 подтягиваний
Спортивные школы:
- СДЮСШОР греко римской борьбе - 208 подтягиваний
- ОГАУ "ДС КРИСТАЛЛ" - 195 подтягиваний
- СШ по горнолыжному спорту и сноуборду - 113 подтягиваний
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