Школьные команды наградили за участие во Всемирном дне подтягиваний

В Южно-Сахалинске наградили средние общеобразовательные учреждения ставшие победителями и призерами в соревнованиях, приуроченных Всемирному дню подтягиваний. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областного центра.

Напомним, что 22 сентября на спортивной площадке СОШ №23 около 400 сахалинцев приняли участие во Всемирном дне подтягиваний. В течении нескольких часов участники подтянулись в общей сложности более 4,5 тысячи раз.

В рамках неофициального первенства среди 6 команд детских садов, 5 коллективов спортивных школ, а также 26 школьных команд были определены команды победители, выполнившие наибольшее количество подтягиваний.

С официальным визитом организаторы соревнований посетили общеобразовательные учреждения, где в торжественной обстановке вручили победителям и призерам заслуженные кубки.

- Я подтянулся 21 раз, потому что занимаюсь беговыми лыжами и кудо, - рассказал ученик 3 «Г» класса СОШ №13 Арсений Пугач. - Спорт укрепляет мое здоровье и я становлюсь сильнее, моя мечта научиться подтягиваться 100 раз.

Также за третье место был награжден медалью преподаватель физической культуры СОШ №13 Евгений Дорохов, выполнивший 30 подтягиваний.

По итогам соревнований между дошкольными, образовательными и учреждениями спортивной направленности места распределились следующим образом:

Детские сады:

"Русалочка" - 35 подтягиваний "Карусель" - 28 подтягиваний "Светлячок" - 21 подтягиваний

Средние общеобразовательные школы:

СОШ №13 - 170 подтягиваний СОШ №26 - 165 подтягиваний СОШ№23 - 149 подтягиваний

Спортивные школы: