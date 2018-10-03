Сахалинские теннисистки взяли бронзу на первенстве Приморского края

Островные теннисистки Амелия Бородулина и Таисия Дробышева завоевали два третьих места на открытом первенстве Приморского края. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском областном министерстве спорта.

Соревнования проходили на кортах федерации тенниса Владивостока. Мастерство владения ракеткой демонстрировали спортсмены Камчатского, Хабаровского и Приморского краёв, Амурской, Сахалинской и Московской областей. Организаторы отмечают, что подобного крупного турнира в Приморье не проводилось уже давно.

Как сообщила заместитель президента федерации тенниса Сахалинской области Альбина Боброва, медали турнира оспорили около 150 спортсменов в возрасте от 9 до 19 лет. Островной регион представляли южносахалинцы Амелия Бородулина, Андрей и Надежда Пузырных, Таисия Дробышева, Анастасия Юрасова и Валерия Кандакова из Холмска.

В ходе напряжённой борьбы Амелия Бородулина завоевала бронзу в возрастной категории до 15 лет. Той же награды удостоилась Таисия Дробышева среди участников от 9-10 лет. В миксте с хабаровчанином Владимиром Бузаевым Амелия заняла четвёртую строчку.

В противостоянии участников до 19 лет Надежда Пузырных отметилась на пятой позиции. В миксте с Софьей Лихановой из Владивостока она достигла того же результата.

В категории до 15 лет Анастасия Юрасова заняла пятое место как в личном зачёте, так и в паре с Даниилом Куц из Хабаровска. В этой же возрастной категории Андрей Пузырных занял 11 место, а в миксте с Юлией Пыркиной из Находки стал пятым.

В рамках турнира прошёл Форум дальневосточных федераций тенниса, где обсуждались вопросы развития данного вида спорта на Дальнем Востоке. Свои презентации представили федерации тенниса Приморского края и Сахалинской области.