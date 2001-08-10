Сахалинские спортсмены обсудили проблемные вопросы отрасли на форуме «Сообщество»
Представители Общественной палаты РФ встретились с представителями сахалинского минспорта на одной из секций форума «Сообщество», стартовавшем в островном регионе 3 октября. Об этом стало известно ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
На вопросы спортсменов, тренеров и руководителей спортучреждений ответили член Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева, начальник управления мониторинга и аналитики Федерального центра подготовки спортивного резерва Егор Романов, заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики Егор Умнов и директор областного департамента физической культуры и спорта Ирина Радыгина.
- Основная цель форума – выявление и озвучивание текущих проблем и сложностей, связанных с развитием нашего региона по самым разным направлениям, в том числе и в сфере физической культуры и спорта, как одного из важнейших инструментов укрепления здоровья жителей Сахалинской области. И, конечно же, важную роль играет развитие профессионального спорта, подготовка наших спортсменов, - отметил Егор Умнов.
Проблем же в данной сфере немало. Ключевая из них – это удалённость островного региона от центра страны, где проходят основные и крупнейшие спортивные мероприятия всероссийского и международного уровней. Участники встречи подняли тему обеспечения равных условий доступа спортсменов для участия в соревнованиях.
- Мы видим, что затраты на транспортировку и размещения сахалинских спортсменов значительно выше, чем у представителей, проживающих в европейской части России. Данная площадка позволит нам быть услышанными в этом вопросе. Также нам важно услышать спортивную общественность, узнать, что их ещё беспокоит и совместно выработать определённые пути решения тех или иных проблем, - подчеркнул замминистра Егор Умнов.
В ходе дискуссии прозвучал ряд других важных вопросов, требующих обсуждения и определённых рекомендаций, в том числе и в адрес Министерства спорта России.
Со своей стороны Елена Истягина-Елисеева напомнила собравшимся о важной миссии Общественной палаты.
- Это орган общественный и беспартийный, куда входят исключительно активные люди, которые поднимают профессиональные проблемы и пытаются их решить, - рассказала она. - При всех минусах - в виде отсутствия зарплаты и других «плюшек» - Общественная палата имеет мощное преимущество, а именно, возможность рекомендовать органам исполнительной и законодательной власти те или иные решения и осуществлять контроль за их исполнением.
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