«Элвари-Сахалин» начнет чемпионат по волейболу матчами против «Динамо-МТУ»
Мужская волейбольная команда «Элвари-Сахалин» начинает свой очередной сезон в чемпионате страны (высшая лига «Б»). Первым соперником островитян будет «Динамо-МГТУ» из Майкопа. Игры пройдут в ВЦ «Сахалин» (ул. Горького, 7/3) 7 и 8 октября. В воскресенье начало в 15:00, в понедельник – 18:00, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорта.
Участниками чемпионата стали 11 команд. На предварительном этапе в зоне «Запад» выступят ВК «Владимир», «Кристалл» (Воронеж), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Технолог-Белогорье» (Белгород), «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону), «Динамо-ЦОП» (Краснодар), «Элвари-Сахалин» (Южно-Сахалинск).
В зоне «Восток» - «Нефтяник-ОГПУ» (Оренбург), «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск), «Магнитка-Университет» (Магнитогорск), «Тархан-2» (Стерлитамак).
Команды «Запада» будут играть с разъездами в четыре круга (по два спаренных матча дома и в гостях). Первые игры сыграны 22 сентября, заключительные – на 17 марта 2019 года.
История «Динамо-МГТУ» ведется с 2001 года, когда в Майкопском Технологическом Институте был организован волейбольный клуб. Сначала команда выступала в чемпионате Краснодарского края, чемпионате Южного федерального округа, Студенческой лиге России.
В чемпионате страны она дебютировала в сезоне 2007-2008 года (23 место среди 28 команд в первой лиги). С сезона 2011-2012 года «Динамо-МГТУ» выступает уже в высшей лиге «Б». В чемпионате 2015-2016 года волейболисты из Майкопа заняли пятое место в лиге «Б», в 2016-2017 году – двенадцатое, в 2017-2018 году – седьмое.
История соперничества «Элвари-Сахалин» и «Динамо-МГТУ» насчитывает десять матчей. Все они протекали в очень упорной борьбе, о чем свидетельствуют пять тай-брейков. Статистические показатели пока в пользу команды из Республики Адыгея.
«Элвари-Сахалин» выиграл два матча (один на тай-брейке) и в восьми потерпел поражения (четыре тай-брейка). Разница выигранных и проигранных партий 17-26 в пользу «Динамо-МГТУ». Будем надеяться, что на этот раз островитянам удастся улучшить статистику.
Игры «Элвари-Сахалин» с «Динамо-МГТУ»:
17.11.2016. «Элвари-Сахалин» - «Динамо-МГТУ» (Майкоп) - 2:3 (25:20, 25:22, 22:25, 21:25, 12:15).
19.11.2016. «Динамо-МГТУ» (Майкоп) – «Элвари-Сахалин» - 3:2 (25:19, 20:25, 25:21, 23:25, 15:8).
02.03.2017. «Динамо-МГТУ» (Майкоп) – «Элвари-Сахалин» - 3:2 (21:25, 25:21, 25:19, 19:25, 15:13).
04.03.2017. «Элвари-Сахалин» - «Динамо-МГТУ» (Майкоп) - 1:3 (25:23, 22:25, 25:27, 24:26).
11.04.2017. «Динамо-МГТУ» (Майкоп) – «Элвари-Сахалин» - 2:3 (25:15, 20:25, 23:25, 25:10, 16:18).
25.10.2017. «Элвари-Сахалин» - «Динамо-МГТУ» (Майкоп) - 3:0 (25:19, 25:21, 25:21).
25.10.2017. «Элвари-Сахалин» - «Динамо-МГТУ» (Майкоп) - 2:3 (25:22, 23:25, 20:25, 25:20, 13:15).
17.01.2018. «Динамо-МГТУ» (Майкоп) – «Элвари-Сахалин» - 3:1 (23:25, 25:16, 26:24, 25:20).
18.01.2018. «Динамо-МГТУ» (Майкоп) – «Элвари-Сахалин» - 3:1 (25:21, 25:22, 15:25, 25:22).
07.04.2018. «Динамо-МГТУ» (Майкоп) – «Элвари-Сахалин» - 3:0 (25:16, 25:23, 25:20).
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