Тихоокеанское
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17:15, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Южносахалинские школьники вошли в первую двадцатку в финале «Президентских спортивных игр»

Команда южно-сахалинской школы №6 - абсолютные чемпионы муниципального и регионального этапов Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» - в финале заняла 12 место среди 84 команд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Заключительный этап проводился с 7 по 28 сентября на базе детского центра «Орленок» и собрал 1680 школьников со всей страны.

Островную область представляли шестиклассники Владислав Трегубов, Илья Хмелев,  Никита Бондаренко, Максим Джумшудов,  Владимир Ефимов,  Константин Пантиев,  Михаил Поляков,  Роман Корниенко,  Иван Краснов, Андрей Попов, Вероника Косвинцева, Виктория  Карандашова, Елизавета Чейнак, Анфиса Азизова, Карина Белякова, Софья Смычек, Анастасия Браташ,  Анастасия Антошкина, Ярослава Улитина и Полина Сырникова.

К состязаниям ребята готовились под руководством учителей физической культуры школы №6  Елены Шакуровой и Натальи Сушко.

Как отмечают организаторы, игры пропагандируют здоровый образ жизни и способствуют гражданскому и патриотическому воспитанию школьников.

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