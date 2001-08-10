«Элвари-Сахалин» одержал победу в первом матче чемпионата России

7 октября мужская волейбольная команда «Элвари-Сахалин» провела первый матч в чемпионате страны сезона 2018-2019 года (высшая лига «Б»). Ей противостояло «Динамо-МГТУ» из столицы Республики Адыгея. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

У островных болельщиков, интересующихся волейболом, игра с «Динамо-МГТУ» вызывала вполне обоснованную тревогу. Достаточно посмотреть на статистику встреч, чтобы понять, что команда из Адыгеи является для островитян крайне неудобным соперником. Из десяти предыдущих матчей «Элвари-Сахалин» выиграл только два. Правда, все эти игры прошли на чужой или нейтральной площадке.

- Ребята собрались в конце июля, некоторые приехали в начале августа. Сначала была общефизическая подготовка. Все прошли: силу, выносливость. Активно работали с мячами, наигрывали состав, - говорит старший тренер команды Артем Бутько.

Игровую практику перед сезоном островитяне получили в Благовещенске, где выиграли три матча у местного «Динамо». А «Динамо-МГТУ» тем временем уже начало чемпионат. В первом туре оно дважды в четырех партиях одолело в гостях «Ростов-Волей».

«Элвари» же начал матч с эйса Александра Сиюткина. Затем он же радиоуправляемым пасом вывел на ударную позицию Михаила Кокошина, который зажег на табло цифры 2:0. А вот дальше что-то пошло не так. Вскоре впереди были уже соперники, которые умело воспользовались ошибками сахалинцев. При счете 6:12 красивую комбинацию завершил Димитрий Мостов. Затем мощно атаковали Андрей Мельников и Олег Величко, но очередная ошибка на подаче передала инициативу «Динамо-МГТУ». И оно довело сет до победы (25:16 в его пользу).

Во второй партии пошла совсем другая игра. Роман Видченко был непробиваем на блоке, словно Великая Китайская стена. Либеро Кирилл Орликовский совершал «сэйв» за «сэйвом». Связующий Александр Сиюткин лазерными передачами умело разгонял атаки «Элвари», а взмывавшие вверх как из катапульты Димитрий Мостов, Олег Величко и Андрей Мельников раз за разом изменяли цифры на табло в пользу своей команды.

Растерявшемуся от такого напора сопернику не помогли ни тайм-ауты, ни изменения в составе. Эффектную точку (точнее, восклицательный знак) в партии поставил Димитрий Мостов – 25:13!

Третий сет был самым упорным. Ни одной из команд не удавалось уйти в отрыв больше, чем на два-три очка. Эти «качели» продолжались с первой подачи и до заключительной атаки. И все же хладнокровнее были игроки «Элвари-Сахалин», которые при скользком счете 23:23 не упустили удачу, набрав два очка подряд (25:23).

Почувствовав уверенность в своих силах, хозяева площадки в четвертом сете сразу же ушли в отрыв. Редкие ошибки позволяли сопернику приободриться на пару розыгрышей, но и только. Цифра 25 приближалась со скоростью «восточного экспресса», и меньше чем через 20 минут все стало ясно. Димитрий Мостов по-хозяйски добил мяч до площадки, и трибуны зашлись аплодисментами, встречая первую победу островитян – 3:1.

- Долгожданная игра. Было очень волнительно. Это, наверное, и сказалось в первой партии Вроде, делали то, что должны были, но что-то не получалось. А выиграли мы за счет общей игры. Сохранили чувство плеча, командность. Даже в сложные моменты, которые нужно было перетерпеть, мы остались кулаком. Пока немного не хватает уверенности, но она, думаю, придет с играми. А в целом – все нормально, - подвел итог матча капитан «Элвари-Сахалин» Александр Сиюткин.

Добавим, что повторная игра состоится сегодня в спортивном комплексе ВЦ «Сахалин» (ул. Горького, 7/3). Начало в 18:00.