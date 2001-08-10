Юные сахалинские волейболисты заняли третье место на турнире в Уссурийске

В Уссурийске завершилось открытое первенство города по волейболу среди юношей. Победителей и призеров определили в двух возрастных группах (2003-2004 г.р., 2005 г.р. и младше). Участниками этих состязаний были островные волейболисты, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В младшей возрастной группе играла команда ВЦ «Сахалин», за которую были заявлены спортсмены 2006-2007 г.р.

- На предварительном этапе нас разделили на две подгруппы. В нашей подгруппе были команды из Лесозаводска, «Юность» (Арсеньев) и «Искра-2» (Сибирцево), - рассказал тренер ВЦ «Сахалин» Андрей Барановский.

Волейболисты ВЦ «Сахалин» начали предварительный этап с победы над «Юностью» (2:0). Во второй игре они проиграли Лесозаводску (0:2). В третьем матче островитяне нанесли поражение «Искре-2» (2:0).

- Непростая была игра. Выиграли, можно сказать, «на зубах», - комментирует Андрей Барановский.

Заняв в подгруппе второе место, ВЦ «Сахалин» в финальной стадии турнира играл за бронзовые награды с «Юностью» из Арсеньева. Матч завершился победой приморской команды, которая заняла итоговое третье место. ВЦ «Сахалин» остался четвертым.

- Хотя и проиграли, но все равно – молодцы. Играли хорошо. Тем более что наша команда была на год-два младше соперников, - подвел итог соревнований Андрей Барановский.

Участниками турнира в старшей возрастной группе были девять команд. Сначала их разделили на две подгруппы. Островной регион представляли ВЦ «Сахалин» и ВЦ «Сахалин-2», в составе которых выступали волейболисты из островной столицы, Анивы и Корсакова.

В подгруппу «А» были включены «Водник» (Находка), «Юность» (Арсеньев), «Искра» (Сибирцево), «Вектор» (Уссурийск), ВЦ «Сахалин-2» (Южно-Сахалинск).

В подгруппе «Б» выступали «Орбита» (Лесозаводск), ВЦ «Сахалин» (Южно-Сахалинск), ВК «Хороль» и «Алекс-Групп» (Михайловка).

Волейболисты ВЦ «Сахалин-2» на предварительном этапе проиграли все матчи.

Успешнее проявила себя команда ВЦ «Сахалин». На групповом этапе она заняла второе место и получила путевку в «Финал четырех». В решающей стадии островные волейболисты выиграли матч за третье место у «Вектора» из Уссурийска и завоевали бронзовые награды.