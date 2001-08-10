Маленькие сахалинцы выступили на турнире по адаптивному конному спорту
Юные сахалинцы приняли участие в соревнованиях по адаптивному конному спорту в Москве. Сегодня ребята вернулись. Они стали участниками традиционного фестиваля по конному спорту для детей с ограниченными возможностями «Золотая осень» (г. Котельники, Московская область), сообщили ТИА «Острова» в южно-сахалинском департаменте по делам молодежи, спорту и туризму.
В фестивале приняли участие более 300 детей с ограниченными возможностями здоровья из городов Котельники, Москва, Владимир, Тула, Челябинск, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Саратов, Кемерово, Самары, Рязани, Пскова, Южно-Сахалинска и других городов и регионов России и республики Беларусь.
Участниками фестиваля стали дети с различными диагнозами: ДЦП, синдром Дауна, ранний детский аутизм, различные нарушения опорно-двигательного аппарата.
Для сахалинцев это стало третьим участием в данных соревнованиях, ранее юные воспитанники КСК «Золотой Мустанг» уже становились победителями и занимали призовые места.
14-летняя Вера Игамбердыева, выступавшая в категории «Самостоятельное управление лошадью», всего на очко уступила своей сопернице и стала серебряным призером соревнований.
Чуть меньше повезло 10-летнему Славе Сатиеву, в дисциплине «Выполнение упражнений по команде инструктора на лошади под управлением коновода» юный наездник занял 4 место. Но, несмотря на это, Слава не расстроился, и руководствуясь принципом «главное не победа, а участие», пообещал больше тренироваться и обязательно победить в следующий раз.
- Большое спасибо всем, кто помог принять участие в соревнованиях, - отметила руководитель клуба «Золотой мустанг» Татьяна Уланова. - У наших детей есть все шансы стать первыми на всероссийских соревнованиях, они трудолюбивы и очень любят заниматься конным спортом. В июле этого года в Иркутске, воспитанник нашего клуба Вова Подольный стал победителем на всероссийской спартакиаде специальной олимпиады. Это огромная радость видеть счастье в глазах юных спортсменов.
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