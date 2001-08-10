Сахалинские волейболистки заняли второе место на турнире во Владивостоке
Во Владивостоке прошел открытый турнир по волейболу среди девушек 2004-2005 года рождения. «Приморская осень» на призы МГУ имени адмирала Г.И. Невельского. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Участницами состязаний стали команды из Арсеньева, Большого Камня, Владивостока, Лучегорска, Находки, Уссурийска, Фокина, Черниговки и Южно-Сахалинска. Островную столицу представляли воспитанницы ВЦ «Сахалин» (тренер Игорь Абдрахманов).
Турнир начался с группового этапа. Участниц разделили на две подгруппы. Команда ВЦ «Сахалин» играла в подгруппе «А» с «Русичем» (Владивосток), ВК «Большой Камень», ВК «Лучегорск», «Родником» (Арсеньев) и «Уссури» (Уссурийск). Сахалинские волейболистки выиграли все пять матчей, проиграв соперницам только одну партию.
Затем состоялся «Финал четырех». В полуфинале ВЦ «Сахалин» нанес поражение «Юниору» из Находки (2:0). В финале островитянки вновь играли с «Русичем». Матч завершился победой команды из Владивостока, которая заняла первое место, а ВЦ «Сахалин», соответственно, завоевал серебряные награды.
Состав команды ВЦ «Сахалин»: Екатерина Прохоренко, Анна Смольянова, Диана Чуприна, Софья Бухановская, Анита Бушуева, Софья Геппа, Татьяна Калекова, Елена Севрюкова, Ева Манеева, София Шорина, Юлия Лосева, Елизавета Бондарчук, Эльвира Гвоздикова, Олеся Кыстык, Ксения Хлудина, тренер Игорь Абдрахманов.
Перед турниром сахалинские волейболистки провели во Владивостоке учебно-тренировочные сборы в рамках подготовки к зональному этапу первенства страны. Финансировала поездку спортсменок РОО «Сахалинская федерация волейбола».
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