Руководители гостиниц Южно-Сахалинска обсудили игры «Дети Азии»
Сахалинские гостиницы готовятся принять участников международных Игр «Дети Азии». Эту тему обсудили на заседании координационного совета в министерстве торговли и продовольствия области. В совещании приняли участие руководители предприятий гостиничного хозяйства Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в островном правительстве.
Руководителям гостиничных комплексов предложено принять активное участие в решении вопросов, связанных с организацией проживания и питания участников I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».
- В ходе совещания мы обратили внимание на необходимость проведения дополнительных работ, направленных на антитеррористическую защищенность объектов, на создание благоприятных условий для проживания российских и иностранных граждан, необходимость размещения в номерах и ресторанах предприятий гостиничного хозяйства информации об услугах на иностранных языках, - отметила министр торговли и продовольствия Инна Павленко. - Рекомендовано уделить особое внимание продукции сахалинских производителей при разработке новых блюд, формировании ассортимента реализуемой продукции в магазинах и точках общественного питания при гостиничных комплексах.
Кроме того, представителям гостиничного бизнеса предложено организовать дополнительные помещения, необходимые для хранения спортивного инвентаря, при необходимости решить вопросы приобретения специализированной техники, необходимой для расчистки снега.
Напомним, международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся на территории Сахалинской области с 8 по 17 февраля 2019 года. Участниками масштабного мероприятия станут более 3 тысяч человек из 19 стран мира. Это спортсмены, судьи, руководители спортивных организаций, представители регионов Российской Федерации, почетные гости. Соревнования пройдут в восьми видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее.
В регионе уже практически готова инфраструктура для состязаний. В частности, это действующие спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», где в начале года к зимней Олимпиаде готовились участники российской сборной, а также ледовые арены и новый биатлонный центр.
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