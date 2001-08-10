«Элвари-Сахалин» примет на своей площадке «Ростов-Волей» из Ростова-на-Дону
Сегодня и завтра, 10 и 11 октября, в Южно-Сахалинске пройдут спаренные игры 3 тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». Они состоятся в ВЦ «Сахалин» (ул. Горького, 7/3). Начало в 18:00. Приглашаются любители волейбола. Вход свободный, сообщили ТИА "Острова" в областном минспорта.
История «Ростов-Волей» началась в 2011 году, когда на базе ростовской таможни была создана команда «Атаман». В ее состав вошли игроки любительской команды Ростовской таможни (чемпион ФТС России, призер чемпионата ЦС «Динамо», вице-чемпион всемирных игр полицейских и пожарных в г. Барселона).
В 2012 году «Атаман» был переименован в «Ростов-Волей» и был заявлен в высшую лигу «Б». Особых успехов в лиге «Б» у ростовчан пока нет (так, в сезонах 2016-2017 года и 2017-2018 года команда заняла 13-е место).
Нынешний турнир соперник островитян начал с двух поражений на своей площадке от «Динамо-МГТУ» из Майкопа (оба раза – 1:3).
Положение команд:
- «Динамо-МГТУ» - 2 победы (4 матча, 7 очков).
- ВК «Владимир» - 2 победы (2 матча, 6 очков).
- «Кристалл» (Воронеж) – 2 победы (4 матча, 6 очков).
- «Элвари-Сахалин» (Южно-Сахалинск) – 2 победы (2 матча, 5 очков).
- «Технолог-Белогорье» (Белгород) – 1 победа (1 матч, 3 очка).
- «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону) – 0 побед (2 матча, 0 очков).
- «Динамо-ЦОП» (Краснодар) – 0 побед (3 матча, 0 очков).
«Элвари-Сахалин» и «Ростов-Волей» в чемпионате России провели девять матчей. Статистические результаты говорят о преимуществе островитян. В их активе восемь побед (одна на тай-брейке), в пассиве – одно поражение (разница выигранных и проигранных партий 25-9).
Все матчи «Элвари-Сахалин» и «Ростов-Волей»:
18.11.2016. «Элвари-Сахалин» - «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону) - 3:0 (25:20, 25:20, 25:15).
20.11.2016. «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону) – «Элвари-Сахалин» - 0:3 (18:25, 19:25, 19:25).
03.03.2017. «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону) – «Элвари-Сахалин» - 1:3 (18:25, 25:17, 25:27, 18:25).
05.03.2017. «Элвари-Сахалин» - «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону) - 1:3 (25:8, 21:25, 19:25, 23:25).
15.04.2017. «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону) – «Элвари-Сахалин» - 2:3 (20:25, 25:22, 25:12, 18:25, 13:15).
31.10.2017. «Элвари-Сахалин» - «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону) - 3:1 (25:13, 23:25, 25:15, 25:10).
01.11.2017. «Элвари-Сахалин» - «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону) - 3:1 (25:16, 25:20, 20:25, 25:18).
20.01.2018. «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону) – «Элвари-Сахалин» - 1:3 (25:23, 14:25, 14:25, 16:25).
21.01.2018. «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону) – «Элвари-Сахалин» - 0:3 (25:27, 19:25, 16:25).
Отметим, что в игре 5 марта 2017 года «Элвари-Сахалин» установил клубный рекорд, позволив сопернику набрать всего лишь 8 очков за партию.
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