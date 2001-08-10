Самые «Шустрые лапы-2018» определили в Корсаковском районе
Чемпионат и первенство Сахалинской области по ездовому спорту (бесснежные дисциплины) драйлэнд «Шустрые лапы-2018» прошёл в селе Тамбовское Корсаковского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Несмотря на дождливую погоду медали турнира вызвались оспорить 28 спортсменов из Южно-Сахалинска, Корсакова, Охи, сёл Троицкое, Новотроицкое и Ёлочки, а также Петропавловска-Камчатского. Вместе со своими четвероногими друзьями они померились силами в кроссе и велогонке с одной собакой, а также в скутере с двумя.
Испытуемым предстояло пройти дистанцию от 200 метров до 5,02 км (в зависимости от возрастной категории).
Среди мужчин от 21 года и старше победителями в дисциплине «Кросс 1 собака» на 2.6 км стали южносахалинец Артем Гусаков и метис Туман, преодолев дистанцию за 8:48,91 минуты. Вторыми к финишу пришли Саитов Флорид из Южно-Сахалинска и его немецкая овчарка по кличке Рейна Дикаса Амиго (8:56,45). Третьими стали житель областного центра Всеволод Омелечко и курцхаар Гром (9:19,28). Среди представительниц прекрасной половины лучший результат в этой же дисциплине показали Авдонина Екатерина из Охи и сибирский хаски DAVIDOFF SHADOW OF WOLF, пробежав за 9:32,06 минуты. Серебро завоевали Маргарита Басова из Южно-Сахалинска и метис Хася (10:38,84), а бронзу – южносахалинка Светлана Асташова и метис Зола (10:59,05).
В противостоянии мужчин и женщин от 16 лет и старше в дисциплине «Скутер 2 собаки» на дистанции 5,02 км равных не было Александру Фелицыну из Корсакова и его четвероногим любимцам – сибирскому хаски Марахуту Ви Вил Рок Ю и метису Хэллхаммеру. Их результат составил 14:07,55 минут. Второе место заняли Ольга Лукина из Новотроицкого вместе с метисом Эриком и сибирским хаски Серебро Севера Олса Тэккэй, их время - 16:20,95 минуты. Третью ступень пьедестала разделили южносахалинец Яков Ким и сибирские хаски Радонеж и Ветер Сахалина Зорро Джон (16:32,76).
В испытании «Велосипед 1 собака» среди мужчин на этой же дистанции победил Павел Манжиков из Южно-Сахалинска и его метис Чика, уложившись в 13:26,61 минуты. Обладателями серебряных медалей стали Андрей Лукин из Новостроицкого и метис Марта (14:12,63). Бронза досталась Антону Жолобову и метису Рэю. Среди женщин фаворитом стала Калиновская Светлана из Южно-Сахалинска и курцхаар Хантер (14:30,22). Второе место завоевала жительница областного центра Наталья Мазка и сибирский хаски Аватар Нанук Айс (15:09,80), а третье место присудили Анастасии Блынской из села Троицкого и Аляскинский маламут Аксай Риве (25:57,70).
Среди юниоров и детей победителей и призёров не выявляли, поскольку в каждой возрастной категории заявилось по одному участнику. Вместе с тем, ребята получили хороший опыт и были награждены грамотами и призами. Так, свои навыки в дисциплине "Кросс 1 собака" продемонстрировали южносахалинцы и сибирские хаски: Надежда Елисеева и пёс Киндер, Тимофей Коробейников и Фелисия Тейсон, Манжикова Алина и Персей, а также Данил Фелицын и Инфинити Челендж Зной; среди детей 6-11 лет выступили Ирина Семушкина и Редкий Экземпляр, а также Александр Жмуркин и Марла.
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