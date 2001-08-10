Сахалинец завоевал серебро на всероссийском турнире по самбо
Анивчанин Владислав Ким стал серебряным призёром Всероссийского турнира по боевому самбо «Памяти героев-пограничников – мемориал Заслуженного тренера России В.Г. Тюлькевича» в Хабаровске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Соревнования были приурочены к 80 годовщине образования Хабаровского края. На ковёр универсального краевого спорткомплекса вышло более сотни самбистов из 11 регионов страны.
Сахалинец Владислав Ким уверенно прошел через сито предварительных схваток, одержав досрочную победу в трех встречах, и только в финале уступил хабаровчанину Даниилу Лактионову.
Сейчас островитянин готовится к Дальневосточному чемпионату по самбо, который пройдет 15 декабря в Петропавловске-Камчатском.
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