Сахалинец завоевал серебро на всероссийском турнире по самбо

Анивчанин Владислав Ким стал серебряным призёром Всероссийского турнира по боевому самбо «Памяти героев-пограничников – мемориал Заслуженного тренера России В.Г. Тюлькевича» в Хабаровске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Соревнования были приурочены к 80 годовщине образования Хабаровского края. На ковёр универсального краевого спорткомплекса вышло более сотни самбистов из 11 регионов страны.

Сахалинец Владислав Ким уверенно прошел через сито предварительных схваток, одержав досрочную победу в трех встречах, и только в финале уступил хабаровчанину Даниилу Лактионову.

Сейчас островитянин готовится к Дальневосточному чемпионату по самбо, который пройдет 15 декабря в Петропавловске-Камчатском.