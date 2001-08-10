Сахалинцы приняли участие в международном фестивале боевых искусств

Юниорская сборная Сахалинской области по кендо приняла участие в международном фестивале года России в Японии и Японии в России в области боевых искусств «Будокан» в Хабаровске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Организаторами мероприятия выступали краевое министерство спорта, российский союз боевых искусств и крупнейший центр боевых искусств Страны восходящего солнца Ниппон Будокан.

Одни из лучших мастеров Ниппон Будокан продемонстрировали хабаровчанам и гостям города технику таких видов единоборств как дзюдо, кюдо, кендо, сумо, каратэ-до, айкидо, сёриндзи кэмпо, нагината и дзюкендо.

Членам юниорской сборной Сахалина по кендо - Леону Клюеву, Даниилу Хван, Ким Ман Ок, Софии Лиходиенко, Эльмире Шакаровой и тренерам Вадиму Полицинскому, Максиму Павлову и Эдуарду Медведеву – выпала возможность поучаствовать в совместных тренировках ведущих тренеров по кендо из Ниппон Будокан.

- Организация фестиваля - на высочайшем уровне. Принять участие в таком грандиозном событии и в живую увидеть выступления лучших спортсменов - возможность крайне редкая. А поучиться у знаменитых мастеров Ниппон Будокан - предел мечтаний, - поделился Максим Павлов.

Трансляция в прямом эфире велась по всей стране. Честь комментировать выступление мастеров кендо выпала главному тренеру сахалинской сборной Вадиму Полицинскому.

- Это мой второй опыт комментирования в прямом эфире. Было очень почетно и волнительно. Надеюсь, что неплохо справился с задачей, - отметил он.

Участие островной сборной осуществлялось при поддержке министерства спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области.