Турнирную таблицу чемпионата Сахалинской области по шахматам возглавил Олег Верещагин

В Южно-Сахалинске сыграны партии двух очередных туров чемпионата островного региона по классическим шахматам. После половины дистанции в турнире не осталось ни одного участника, имеющего 100-процентный результат. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

После трех туров лидировали Виталий И, Дмитрий Ден и Олег Верещагин, имевшие по 3 очка. В четвертом туре Олег Верещагин черными выиграл у Вячеслава Тимохина, а Дмитрий Ден и Виталий И сыграли между собой вничью.

- Я играл белыми фигурами. Неудачно разыграв Славянскую защиту, проиграл пешку и лишился рокировки. Но позиция оставалась настолько сложной, что черные попали в цейтнот. В итоге белым удалось перейти в ладейное окончание без пешки и удержать ничью, - прокомментировал партию Виталий И.

В пятом туре вничью сыграли Олег Верещагин (белые) и Виталий И. Соперники разыграли берлинский вариант Испанской партии, и свыше 60 десятков ходов на доске было материальное и игровое равенство. Ничья – закономерный итог поединка. Дмитрий Ден белыми проиграл Игорю Чернцову, сдавшись в виду неизбежного мата.

Положение лидеров после пяти туров:

1. Олег Верещагин – 4,5 очка.

2-5. Игорь Чернцов, Виталий И, Андрей Петренко, Роман Тихонов – по 4 очка.

6-7. Дмитрий Ден и Алексей Мухин – по 3,5 очка.

Сегодня в 18:30 в ГШК «Каисса» (ул. Чехова, 4) начнется шестой тур чемпионата. Наиболее интересные партии:

Андрей Петренко (4 очка) – Олег Верещагин (4,5).

Игорь Чернцов (4) – Виталий И (4).

Дмитрий Ден (3,5) – Роман Тихонов (4).

Алексей Мухин (3,5) – Владимир Якимов (3).

Вячеслав Тимохин (3) – Михаил Бамбизо (3).

Дмитрий Чалов (3) – Александр Токарев (3).