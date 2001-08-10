«Элвари-Сахалин» одержал третью победу подряд

Накануне, 10 октября в областном центре стартовал третий тур чемпионата России по волейболу (высшая лига «Б», зона «Запад»). Первыми на площадку вышли «Элвари-Сахалин» и «Ростов-Волей» из Ростова-на-Дону. В случае выигрыша, островные волейболисты имели шанс возглавить турнирную таблицу, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики.

В первом сете Андрей Мельников вывел «Элвари» вперед. Гости восстановили равновесие, но Андрей вновь добил мяч до пола.

Вскоре впереди был уже «Ростов-Волей» (8:6 в его пользу). Блок Романа Видченко уравнял цифры на табло, но гости после успешной атаки вновь стали лидировать. Так происходило на протяжении всего сета. Никому из соперников не удавалось оторваться больше, чем на два очка. А в концовке начались самые настоящие «качели». Хорошо, что в самый ответственный момент они «качнулись» в нашу сторону – 33:31.

Вторая партия началась с эйса Александра Сиюткина, за которым последовали шесть очков, набранных «Ростовом». При счете 1:6 наставник «Элвари-Сахалин» Артем Бутько взял тайм-аут, чтобы встряхнуть команду. Встряска помогла догнать гостей, но и только. При счете 24:24 гости провели две атаки, и сравняли счет по партиям (1:1).

- В чем проблема? – недоумевали болельщики на трибунах. – Не видно искры в глазах. Устали что ли? Подача не летит как надо. Блок – тоже не ОК.

Подавали Роман Видченко и Виталий Загний, раз за разом набирал очки Димитрий Мостов, улучшился прием. Как итог – два сета, выигранных с одинаковым счетом 25:17. Результат – 3:1 в пользу «Элвари-Сахалин», который одержал третью победу подряд и возглавил турнирную таблицу.

Несмотря на победный счет, старший тренер «Элвари-Сахалин» Артем Бутько был недоволен действиями своих подопечных.

- На данный момент, самым главным врагом нашей команды остаемся мы сами. Проблема в нас самих. Нам не хватает пока такого уровня мастерства, который позволяет играть, образно говоря, на одной ноге. Если ребята сконцентрированы, то вопросов к ним не возникает, - подвел он итог матча.

- Чего нам не хватило? Все-таки ваши ребята похарактернее. В такие моменты все решает опыт. Посмотрите на нашу заявку, у нас за исключением одного игрока, все остальные очень молодые. Как бы там ни было, но без опыта никуда. Ну и, конечно, родные стены и болельщики. На своей площадке в таких концовках хозяева должны побеждать благодаря их помощи. Это закон. Еще хочу сказать, что мне у вас все очень понравилось. Все организовано на таком хорошем уровне! По-хорошему вам завидую, честно скажу, - добавил главный тренер «Ростов-Волей» Владимир Березняков.

Повторный матч между командами «Элвари-Сахалин» и «Ростов-Волей» состоится сегодня, 11 октября в ВЦ «Сахалин» (ул. А.М. Горького, 7/3). Начало в 18:00.