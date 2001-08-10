Шахматисты из «Отдела образования» выиграли шахматный турнир в Ногликах

В Ногликах состоялся турнир по шахматам и шашкам. В нем приняли участие сотрудники местных предприятий, организаций и учреждений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- В соревнованиях приняло участие шесть команд. Это «Олимпик», «Отдел образования», «Роснефть-Ноглики», «Газпром», «Администрация», «Динамо». В состав каждой из них входили три человека (два мужчины и женщина). Формула определения победителей и призеров – круговая система, - пояснил ведущий консультант отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Ногликского городского округа Евгений Савинов.

Итоги турнира:

1. «Отдел образования» - 12 очков.

2. «Роснефть-Ноглики» - 10 очков.

3. «Администрация» - 9 очков.

4. «Олимпик» - 7,5 очков.

5. «Динамо» - 4,5 очка.

6. «Газпром» - 2 очка.

- Первое место занял «Отдел образования», который выиграл все пять матчей. Очень упорная борьба была за второе место. «Роснефть-Ноглики» проиграла «Администрации» в очном поединке, но крупные победы в остальных встречах позволили нефтяникам завоевать серебряные награды, - подвел итог Евгений Савинов.

Добавим, что следующим видом спартакиады будет плавание.