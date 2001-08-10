В Южно-Сахалинске начался чемпионат Сахалинской области по волейболу среди женских команд
В Южно-Сахалинске стартовал чемпионат Сахалинской области по волейболу среди женских команд. Его участницами стали представительницы островной столицы и Корсакова. Игры пройдут в спортивном зале СахГУ (ул. Пограничная, 68) и в волейбольном центре «Сахалин» (ул. Горького, 7/3). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Титул чемпионов области отстаивают волейболистки сборной Корсакова. Конкурировать с ними за медали будут команды ВЦ «Сахалин» (тренер Марина Захарова), ВЦ «Сахалин-2» (тренер Екатерина Емельянова), «Старт» и СахГУ (все – Южно-Сахалинск).
Все команды хорошо укомплектованы. В заявках есть мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, экс-волейболистки «Сахалина». Все это обещает интригующий сюжет чемпионата.
На церемонии открытия участников турнира приветствовал заместитель председателя Сахалинской области федерации волейбола Сергей Кирсанов.
- Я желаю вам всем удачи и надеюсь, что победит сильнейший! – сказал он.
Первыми на площадку вышли волейболистки ВЦ «Сахалин» и «Старта». А вечером состоятся еще два матча:
17:30 (в ВЦ «Сахалин»): ВЦ «Сахалин-2» - Корсаков.
18:30 (в СахГУ): СахГУ – «Старт».
Расписание матчей на 13 октября (все игры в ВЦ «Сахалин»):
09:00. ВЦ «Сахалин» - ВЦ «Сахалин-2».
13:00. СахГУ – Корсаков.
14:30. ВЦ «Сахалин-2» - «Старт».
16:00. ВЦ «Сахалин» - СахГУ.
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