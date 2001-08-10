В Южно-Сахалинске начался чемпионат Сахалинской области по волейболу среди женских команд

В Южно-Сахалинске стартовал чемпионат Сахалинской области по волейболу среди женских команд. Его участницами стали представительницы островной столицы и Корсакова. Игры пройдут в спортивном зале СахГУ (ул. Пограничная, 68) и в волейбольном центре «Сахалин» (ул. Горького, 7/3). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Титул чемпионов области отстаивают волейболистки сборной Корсакова. Конкурировать с ними за медали будут команды ВЦ «Сахалин» (тренер Марина Захарова), ВЦ «Сахалин-2» (тренер Екатерина Емельянова), «Старт» и СахГУ (все – Южно-Сахалинск).

Все команды хорошо укомплектованы. В заявках есть мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, экс-волейболистки «Сахалина». Все это обещает интригующий сюжет чемпионата.

На церемонии открытия участников турнира приветствовал заместитель председателя Сахалинской области федерации волейбола Сергей Кирсанов.

- Я желаю вам всем удачи и надеюсь, что победит сильнейший! – сказал он.

Первыми на площадку вышли волейболистки ВЦ «Сахалин» и «Старта». А вечером состоятся еще два матча:

17:30 (в ВЦ «Сахалин»): ВЦ «Сахалин-2» - Корсаков.

18:30 (в СахГУ): СахГУ – «Старт».

Расписание матчей на 13 октября (все игры в ВЦ «Сахалин»):

09:00. ВЦ «Сахалин» - ВЦ «Сахалин-2».

13:00. СахГУ – Корсаков.

14:30. ВЦ «Сахалин-2» - «Старт».

16:00. ВЦ «Сахалин» - СахГУ.