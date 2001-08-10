«Специальная олимпиада России» будет помогать инвалидам с умственной отсталостью интегрироваться в общество

В Южно-Сахалинске начало свою деятельность территориальное отделение Общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России». Председателем сахалинского отделения избрана тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре СШОР восточных видов единоборств Татьяна Гречаная. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- В мире существует движение помощи и поддержки людям с ограниченными возможностями. Оно называется «Спешиал Олимпикс Интернешнл» (СОИ). СОИ - крупнейшая в мире реабилитационная программа круглогодичных тренировок и соревнований для людей с отклонениями в умственном и физическом развитии, - говорит Татьяна Гречаная.

Это движение действует в 166 странах мира. В нашей стране филиалы организации «Специальная олимпиада России» работают в 63 регионах и объединяют свыше 120 000 участников. Теперь к ним присоединилась и Сахалинская область.

Главная цель «Специальной олимпиады России» - помочь людям с нарушениями интеллектуального развития стать полноправными членами общества, а также информировать общественность об их возможностях и потребностях.

- Свою деятельность мы начали с легкоатлетического кросса «Золотая березка» для детей с нарушениями интеллекта, который прошел на базе коррекционной школы «Надежда». Юные спортсмены бежали дистанции 25 и 50 метров по программе Специальной олимпиады. Надеюсь, что впереди у нас и наших спортсменов еще много ярких и запоминающихся событий. Приглашаю всех неравнодушных горожан присоединиться к нашему движению! – сказала Татьяна Гречаная.

По словам Татьяны Гречаной, в ближайших планах регионального отделения – расширение числа спортсменов Специального Олимпийского движения, привлечение к участию в соревнованиях детей, проживающих и обучающихся на дому, организация постоянных занятий спортом, разработка программы по организации и проведению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий для данной категории граждан.