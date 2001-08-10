Члены правительства Сахалинской области стали вторыми в стрельбе по мишеням

В Южно-Сахалинске состоялись соревнования по пулевой стрельбе в рамках XXII спартакиады среди администраций муниципальных образований Сахалинской области «Кубок Губернатора». В тире СОШ № 3 состязались представители восьми команд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерство спорта, туризма и молодежной политики области.

Оружие в руки взяли спортсмены Анивского, Долинского, Корсаковского, Невельского, Поронайского и Холмского округов, а также Южно-Сахалинска и Правительства Сахалинской области. В составе каждой команды на огневой рубеж вышли три стрелка (два мужчины и женщина).

Участников и зрителей приветствовал ведущий советник министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Денис Осидулов. Он поздравил коллег с началом соревнований и пожелал всем отличных выступлений.

- Своим примером вы вносите большой вклад в дело пропаганды и популяризации здорового образа жизни. Я желаю вам меткой стрельбы и удачи, пусть все ваши выстрелы попадут в «десятку»! – напутствовал он стрелков.

После этого спортсмены заняли место напротив мишеней. Сначала участники сделали три пробных выстрела, которые были нужны, чтобы скорректировать прицел. Затем – десять зачетных. Именно от них и зависела судьба команд.

Наибольшее количество удачных выстрелов сделали представители администрации Поронайского городского округа (А. Васильева, Н. Гайнулин, О. Воронченко). Высокая «плотность» стрельбы принесла им титул сильнейших с результатом 239 очков. К слову, стрелки из Поронайска побеждают на этих состязаниях уже несколько лет подряд.

На втором месте – Правительство Сахалинской области (О. Сафонова, Э. Ноженко, А. Дузенко), в активе которого 230 очков.

На третьей строчке – администрация г. Южно-Сахалинска (А. Загнойко, В. Таксанов, А. Куряев). Результат 227 очков принес им бронзовые медали.

За чертой призеров остались:

Корсаков – 183 очка. Долинск – 164. Холмск – 157. Невельск – 150. Анива – 148.

- Лучший результат среди мужчин показал Эдуард Ноженко из Правительства Сахалинской области (84 очка), а среди женщин – Анастасия Васильева из Поронайска (83), - рассказал Борис Кулемжин, менеджер отдела спортивных мероприятий, ответственного за проведение соревнований.