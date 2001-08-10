Юношеский турнир по футболу прошел в Ногликах
В минувшие выходные в Ногликах на стадионе «Лесной» прошел юношеский турнир по футболу, посвященный памяти тренера-преподавателя Евгения Васильевича Кравченко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
- Это традиционный турнир. Мы провели его уже в пятый раз. Его участниками стали пять команд. Две из них представляли Ноглики (ДЮСШ и ДЮСШ-2), а приехали к нам футболисты детско-юношеских спортивных школ из Охи, Поронайска и Тымовска, - рассказал ведущий консультант отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Ногликского городского округа Евгений Савинов.
Победителя и призеров определили по круговой системе. Лучше других проявила команда ДЮСШ (Ноглики). Она одержала четыре победы, что принесло ей заслуженное первое место (12 очков).
ДЮСШ г. Охи выиграла три матча, в двух из которых сохранила ворота «сухими». Но поражение в игре с ДЮСШ Ноглики оставило охинцев на второе месте (9 очков).
Третьей финишировала ДЮСШ г. Поронайска, которая набрала 6 очков (два победы и два поражения).
Команды ДЮСШ-2 (Ноглики) и ДЮСШ (Тымовск) проиграли по три матча, а между собой сыграли вничью (2:2). Судейской коллегии пришлось считать разницу забитых и пропущенных мячей, чтобы выяснить, кто из них занял четвертое место, а кто – пятое. В итоге на четвертой строчке турнирной таблицы оказалась ДЮСШ-2 (Ноглики), а тымовчане замкнули список участников.
По традиции, организаторы не поскупились на специальные призы для наиболее отличившихся футболистов и команд. Их обладателями стали:
«Лучший вратарь» - Данил Сливков (Ноглики).
«Лучший защитник» - Александр Давыденко (Ноглики).
«Лучший полузащитник» - Вадим Сиразутдинов (Оха).
«Лучший нападающий» - Владислав Черепанов (Ноглики).
«Лучший бомбардир» - Даниил Горло (Ноглики).
«Лучший игрок» - Денис Тирских (Ноглики).
«Лучший диспетчер» - Данил Тараканов (Оха).
«Лучший гол» - Даниил Курский (Поронайск).
«Самый техничный игрок» - Владислав Медведев (Поронайск).
«Приз зрительских симпатий» - Даниил Савинов (Ноглики)
«Лучшая комбинация турнира» - ДЮСШ (Оха).
Отметим, что Денис Тирских получает специальный приз второй год подряд (в 2017 году его признали лучшим защитником), а Даниил Горло – третий (в 2016 и 2017 году – лучший полузащитник).
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