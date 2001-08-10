Итоги соревнований по физической подготовке подвели во дворце спорта «Кристалл»

В минувшее воскресенье во дворце спорта «Кристалл» состоялись соревнования по общефизической подготовке среди представителей спортивной гимнастики от 4 до 8 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».

За медали состязаний, которые приурочили к Всероссийскому дню гимнастики, боролись 40 воспитанников тренеров Ольги Сперанской и Евгения Канека из «Кристалла». В числе участников – мальчики, выступающие по программе юношеских разрядов, а также совсем юные спортсмены, которые занимаются в группе начальной подготовки.

В личном многоборье юным гимнастам предстояло выполнить целый комплекс упражнений на различных гимнастических снарядах, таких как перекладина, брусья и конь. Кроме того, судьи оценивали вольные упражнения: шпагат, мостик, наклон и отжимания в упоре.

В результате состязаний среди юношей в возрасте 8 лет первое место занял Матвей Сутурин. Максим Тихомиров стал лучшим среди спортсменов 2011 года рождения. Константин Че заработал золотую награду, выступая в возрастной группе спортсменов 2012 года рождения. Среди спортсменов в возрасте 5 лет золотую медаль завоевал Михаил Маслов. А среди самых юных участников 2014 года рождения победу праздновал Денис Скарлухин.

– 17 ноября спортсменам предстоит принять участие в первенстве Южно-Сахалинска по спортивной гимнастике. Мы планируем, что в нем примут участие в том числе и самые маленькие спортсмены из групп начальной подготовки. Поэтому прошедшие состязания как нельзя лучше подготовили мальчишек к городскому первенству, – рассказала Ольга Сперанская.

Для спортсменов прошедшие соревнования стали дебютными в новом учебном году, своего рода, разминкой перед более серьезными стартами. А самые юные из участников вообще выступали впервые.

Тренер по спортивной гимнастике также поделилась планами на сезон.

– В начале ноября двое сильнейших гимнастов отправятся на учебно-тренировочные сборы в Звенигород. Там на базе центра подготовки резервной сборной страны ребята будут готовиться к «Олимпийским надеждам». Эти ответственные для нас старты состоятся с 1 по 9 декабря, – рассказала Сперанская.