Олег Верещагин в четвертый раз выиграл чемпионат области по шахматам

В Южно-Сахалинске завершился чемпионат островного региона по классическим шахматам. Участниками турнира стали 26 спортсменов, представлявших областную столицу, Оху, Поронайск и Холмск. Они сыграли девять туров по швейцарской системе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики обалсти.

После трех туров со 100-процентным результатом лидировали Дмитрий Ден, Олег Верещагин, Виталий И (все – Южно-Сахалинск).

Еще через три тура лидерами стали холмчанин Андрей Петренко и Роман Тихонов из Южно-Сахалинска (по 5 очков).

После седьмого тура турнирную таблицу возглавляли уже четверо участников, набравших по 5,5 очков (Игорь Чернцов, Олег Верещагин, Андрей Петренко и Роман Тихонов). А перед заключительным туром по 6,5 очков имели Игорь Чернцов и Олег Верещагин. На пол-очка от них отставал Андрей Петренко, на очко – Виталий И, Вячеслав Тимохин и Роман Тихонов.

В девятом туре свои партии выиграли Виталий И (у Александра Блохи) и Вячеслав Тимохин (у Игоря Чернцова), догнав лидеров. После этого все решалось в партии Роман Тихонов – Олег Верещагин.

В случае победы Романа, сразу пять шахматистов набрали бы одинаковое количество очков, и пришлось бы считать дополнительные показатели. Однако в равной позиции Тихонов «зевнул» пешку и поздравил своего соперника с чемпионским титулом.

Это четвертая золотая медаль опытнейшего мастера ФИДЕ. Ранее Олег Верещагин выигрывал чемпионат области в 2003, 2007 и 2012 году.

- В заключительном туре жребий свел между собой двух охинских шахматистов Алексея Мухина и Александра Токарева. На чемпионате Охи они разделили первое-второе место. После этого договорились, что если им удастся сыграть партию на чемпионате области, то ее победитель получит звание чемпиона Охи. Партия затянулась надолго и завершилась самой последней, а победу в ней одержал Алексей Мухин, - рассказали в РОО «Сахалинская шахматная федерация».

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