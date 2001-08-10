Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова высоко оценила развитие спорта на Сахалине
О своих впечатлениях об острове известная фигуристка рассказала на встрече с заместителем председателя регионального правительства Антоном Зайцевым. В ней также приняли участие министр спорта, туризма и молодежной политики области Сергей Буренков, руководитель дирекции международных игр «Дети Азии» Владимир Максимов и директор фигуристки Мария Шашина.
Аделина Сотникова побывала в нескольких спортивных комплексах Южно-Сахалинска. Первая в истории России Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании провела два мастер-класса для островных фигуристов.
– Очень теплый прием. Я не ожидала. Дети приехали в аэропорт, чтобы встретить меня. На катке они выстроились в линеечку. Хочу вернуться и провести мастер-классы на Сахалине, – поделилась впечатлениями фигуристка.
– Нас впечатлили спортивные объекты, где мы побывали. Например, комплекс «Восток». Это один из самых интересных проектов за последние несколько лет, которые вы запускаете в области. Если будет нужна наша поддержка, мы готовы помочь в вопросах, связанных с фигурным катанием. Мы можем приезжать, чтобы вместе развивать этот вид спорта на Сахалине, – рассказала Мария Шашина.
Сегодня на островах активно ведется строительство спортивных объектов. Только в этом году будет введено в эксплуатацию более 20 новых сооружений. В 2019 году в Южно-Сахалинске планируют сдать еще один ледовый центр, неподалеку от спортивного комплекса «Кристалл».
– В районах мы тоже начинаем активную застройку, потому что среди сахалинцев фигурное катание и хоккей очень популярны. Развиваем спорт в учебных заведениях, дают результат региональные проекты «Коньки в школу» и «Хоккей в школу», – отметил на встрече Антон Зайцев.
Напомним, Аделина Сотникова прибыла на Сахалин в рамках подготовки к проведению первых зимних Международных игр «Дети Азии». В феврале 2019 года островная область будет встречать 1500 спортсменов более из чем 20 стран, 600 судей и 1000 волонтеров, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
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