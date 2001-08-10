Технические делегаты проверили готовность лыже-биатлонного комплекса к играм «Дети Азии»
В Южно-Сахалинске на протяжении недели работали член Федерации лыжных гонок России Игорь Беломестнов и представитель Союза биатлонистов страны Сергей Просвирнин. Последний занимался оценкой спортивного объекта. Сегодня он еще не готов полностью. Задача специалистов - сделать комплекс категории В, на котором можно будет проводить все соревнования, кроме чемпионатов и кубков мира. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
- Мы проконтролировали все трассы, по которым будут бежать спортсмены, поучаствовали в настройке стрельбища. Оно было механическим, а мы навесили туда электронные системы, которые дают возможность в онлайне вести репортаж. То, что мы видим на бегущей строке, когда спортсмен делает выстрел. То есть попал он или нет. Это системы управления мишенями и тайминга, – рассказывает Сергей Просвирин. - Системы все работают. Однако есть еще недочеты - нет табло, трибун. Но это временно, пока идет стройка.
В это же время специалисты работали на трассах для лыжных гонок. Сегодня их приводят в соответствие со стандартами.
- Трассы получаются хорошими, думаю спортсмены будут довольны. Однако сейчас мы не можем их сертифицировать. Для этого необходимо провести замеры. Но пока это невозможно из-за стройки. Однако здесь большой потенциал, – подчеркнул Игорь Беломестнов.
Сегодня на объекте возводят административное здание. Это второй этап строительства комплекса. Первый закончили в прошлом году. Здесь появились лыжные и лыже-биатлонные трассы, общей протяженностью 8 километров, стрельбище, стадион и освещение.
- В административном здании будут не только помещения для персонала. Здесь оборудуют тир, тренажерный и гимнастические залы, – рассказал директор СШОР зимних видов спорта Максим Шибаров. - Еще благоустроят территорию, сделают парковку.
Кроме работы на лыже-биатлонном комплексе, делегаты провели обучающие семинары для сахалинских специалистов. Свою квалификацию повысили больше 10 островных судей, которые примут участие в международных спортивных играх «Дети Азии».
- Наша задача – посмотреть, что сделано. Проконтролировать и понять, чем мы можем помочь. Помимо подготовки судей мы договорились, что Союз Биатлонистов России обменяется с сахалинской стороной схемами расстановки оборудования, которое нам хотелось бы видеть. Мы делаем все, чтобы провести соревнования на высшем уровне, – резюмировал Сергей Просвирин.
Напомним, лыже-биатлонный комплекс в Южно-Сахалинске станет одной из площадок проведения первых зимних международных игр «Дети Азии», которые пройдут в феврале 2019 года. На территории комплекса пройдут соревнования по биатлону и лыжным гонкам. В состязаниях примет участие 1500 спортсменов из 20 стран, а также 600 судей и 1000 волонтеров.
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