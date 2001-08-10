Юные островные волейболисты примут участие в турнире «Локоволей-2018»
Юношеская команда ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» отправилась на отборочный этап Международного турнира «Локоволей – 2018». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
В этом году в состязаниях участвуют юноши 2002-2003 г.р. На предварительном этапе они определяют участников финала, который состоится с 24 по 27 января 2019 года в Санкт-Петербурге.
Всего запланированы четыре отборочных турнира (в Уфе, Красноярске, Новосибирске и Хабаровске). В финал выходят победители предварительных этапов с добавлением волейболистов г. Санкт-Петербурга, сборных Сербии, Финляндии и Беларуси.
Островная команда участвует в дальневосточном турнире в Хабаровске. Здесь играют семь команд. Состязания начинаются с групповой стадии.
Подгруппа «А»: Амурская область, Еврейская Автономная область, Камчатский край, республика Саха (Якутия).
Подгруппа «Б»: Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край.
- В составе нашей команды в Хабаровске выступят воспитанники ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» Станислав Мазуренко, Антон и Егор Ярмольчук, Семен Печников, Даниил Жуков, Юрий Экес, Артем Игнатенко, Антон Седов, Даниил Семак, а также Андрей Рудь из Анивы, - рассказал тренер островной сборной Алексей Волков.
Сегодня в 13:00 островные волейболисты сыграют с командой Хабаровского края, а 20 октября в 12:00 – с волейболистами из Приморья. Две лучшие команды из каждой подгруппы затем продолжат борьбу за медали в полуфинале.
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