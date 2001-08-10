Десант Олимпийских чемпионов осмотрел спортивные объекты областного центра

Делегация олимпийских чемпионов посетила островной регион в рамках благотворительной программы «Олимпийские легенды-детям и молодежи России». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В состав делегации вошли: руководитель Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды-детям и молодежи России» Наталья Николаевна Боярская, двукратная олимпийская чемпионка по волейболу, заслуженный мастер спорта СССР Нина Николаевна Смолеева, олимпийская чемпионка по баскетболу (Франция), заслуженный мастер спорта России Елена Анатольевна Худашова, олимпийская чемпионка по баскетболу, заслуженный мастер спорта СССР Ирина Эдвиновна Минх, олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта России Галина Алексеевна Куклева, олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта России Наталья Николаевна Антюх.

Первым пунктом назначения стал биатлонный центр, на котором продолжается строительство второй очереди. Больше всего спортивный объект заинтересовал олимпийскую чемпионку по биатлону Галину Куклеву. Министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков рассказал о планах, которые станут возможными благодаря введению объекта в эксплуатацию.

- Мы считаем, что можем стать базой для подготовки и проведению соревнования Дальневосточного и федерального уровней. К тому же, есть потребность в объекте у наших сахалинских детей. Биатлонный комплекс поможет вывести их подготовку на совершенно другой уровень. Мы надеемся, что наши дети смогут войти в сборные команды страны, - сказал министр.

Директор школы зимних видов спорта Максим Шибаров подчеркнул, что на сегодняшний день требовать результаты от детей и тренеров не целесообразно. У них для этого нет условий: «Мы сейчас больше ориентированы именно на подрастающее поколение спортсменов, а не на взрослое население. Поэтому создаем условия для них и нацелены на результат».

-У вас, конечно, получается хороший объект. Я, надеюсь, что вы сможете реализовать все, что задумали. У вас в феврале пройдут I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии», а это большая возможность для детей. Ведь не многие могут выехать на соревнования. А игры дарят детям шанс почувствовать атмосферу Олимпийских игр, - заметила Галина Куклева.

Следующим спортивным объектом стал учебно-тренировочный центр «Восток», который также задействуют во время проведения I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».

Экскурсия получилась подробной. А погода позволила опробовать уличные спортивные сооружения. После небольшой разминки олимпийские чемпионки прошли в жилые корпуса. Такие условия позволяют восстановиться после самых серьезных соревнований, - отмечают гости.

- Это те условия, о которых мы, когда начинали заниматься профессиональным спортом, мечтали и которых не хватало, - добавляет олимпийская чемпионка по баскетболу (Франция), заслуженный мастер спорта России Елена Худашова. - Именно с такого и надо начинать. Заполнять голову детей спортом. Для молодежи это очень важно.

Для того, чтобы достойно представлять страну на чемпионатах мира и олимпийских играх, необходимо заложить прочный спортивный фундамент. Стать которым на Сахалине должен в том числе и учебно-тренировочный центр «Восток». Так считает Галина Куклева, олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта России.

- Мне нравится, что здесь строится школа, чтобы дети, не отходя от образовательного процесса могли тренироваться. Есть жилой комплекс, стадионы. Хорошо для тех детей, в городах которых спортивных объектов мало. Потому что тут они смогут жить под наблюдением тренеров и проходить обучение, и тренироваться.

Елена Худашова и ее коллега олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Минх накануне присутствовали на открытии баскетбольного сезона. На Сахалине в целом, и на базе Восток в частности, многое сейчас делается для спортсменов, заключили баскетболистки и обратились уже к спортсменам. Как к начинающим, так и к профессионалам.

- У вас здесь все условия. Только работайте, тренируйтесь, добивайтесь результата, - резюмировала Ирина Минх.

Последним спортивным объектом, который посетили спортсмены, был спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Олимпийские чемпионы высоко оценили горнолыжный курорт. Они осмотрели входную группу, которая в ближайшее время будет сдана в эксплуатацию. Поднялись на среднюю площадку и сделали фотографии на память.