Сахалинский легкоатлет Владислав Кимаченко стал призером Всероссийских соревнований по кроссу
Вчера в Оренбурге завершились чемпионат и первенство России по кроссу среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 и 23 лет, и всероссийские соревнования по кроссу. В состязаниях приняли участие спортсмены из Московской и Ленинградской областей, Мурманской области, Республики Удмуртия, Сахалинской области, Республики Марий Эл, Республики Хакасия, Томской области. Всего более 200 человек.Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Островной регион представляло два спортсмена. Олег Сергеев, воспитанник спортивной школы летних видов спорта им. Э.М.Комнацкого (тренер Наталья Шапкина) соревновался среди юношей до 23 лет на дистанции 10 км. По итогам забега сахалинец занял 5 место.
Спортсмен из Корсакова Владислав Кимаченко выступал в зачет Всероссийских соревнований. На дистанции 2 км юноша стал серебряным призером. Тренируется легкоатлет под руководством Сергея Долгова и Елены Елохиной.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:07 Сегодня В сахалинской школе искусств «Этнос» отметят День рождения
09:03 Сегодня Сахалинские волейболистки выиграли турнир в Уссурийске
- 10:38 Сегодня Сахалинская область стала лидером в стране по результатам проведения интернет-переписи
- 10:52 Сегодня В Шахтерске определили победителя турнира по мини-футболу «Золотая осень»
15:24 16 Октября Больше тысячи южносахалинцев переехали в новые дома 25 микрорайона
11:01 17 Октября За девять месяцев в сахалинским пенсионерам начислено более 27 миллиардов рублей
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
14:31 17 Октября В Южно-Сахалинске утверждена схема праздничной иллюминации
14:21 25 Сентября На Сахалине стартовала конференция «Нефть и газ»
19:12 26 Сентября В администрации Южно-Сахалинска побывал индиец
13:58 24 Сентября Южно-Сахалинск почти готов к отопительному периоду
18:49 27 Сентября На Сахалине назвали дату новых выборов губернатора
Выбор редакции
- 15:28 Сегодня Юные инспекторы движения призвали водителей Южно-Сахалинска пристегнуться
- 15:25 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжается снос ветхого жилья
- 14:31 Сегодня Творческих конкурс рисунков по дорожной безопасности провели среди поронайских школьников
- 13:43 Сегодня Юные сахалинские журналисты познакомились с дирекцией игр «Дети Азии»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?