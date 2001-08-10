Сахалинский легкоатлет Владислав Кимаченко стал призером Всероссийских соревнований по кроссу

Вчера в Оренбурге завершились чемпионат и первенство России по кроссу среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 и 23 лет, и всероссийские соревнования по кроссу. В состязаниях приняли участие спортсмены из Московской и Ленинградской областей, Мурманской области, Республики Удмуртия, Сахалинской области, Республики Марий Эл, Республики Хакасия, Томской области. Всего более 200 человек.Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Островной регион представляло два спортсмена. Олег Сергеев, воспитанник спортивной школы летних видов спорта им. Э.М.Комнацкого (тренер Наталья Шапкина) соревновался среди юношей до 23 лет на дистанции 10 км. По итогам забега сахалинец занял 5 место.

Спортсмен из Корсакова Владислав Кимаченко выступал в зачет Всероссийских соревнований. На дистанции 2 км юноша стал серебряным призером. Тренируется легкоатлет под руководством Сергея Долгова и Елены Елохиной.