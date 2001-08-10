«Юность» выиграла футбольный турнир «Кубок мэра» в Ногликах
В Ногликах прошел традиционный турнир по футболу «Кубок мэра». На стадионе «Лесной» состязались пять команд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
- Наш турнир был проведен уже в 24-й раз. Его участниками стали ФК «Оха», «Спартак» и «Ветеран» из Тымовска, а также «Юность» и «Спецавтотранспорт» из Ноглик. Победитель и призеры были определены по круговой системе, - рассказал ведущий консультант отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Ногликского городского округа Евгений Савинов.
Стопроцентный результат показала «Юность». На ее счету четыре победы и дюжина набранных очков. Победитель турнира стал еще и самой результативной командой (18 забитых мячей).
Второе место заняла «Оха». Самая северная команда турнира набрала 7 очков. Она нанесла поражение «Спартаку» (6:1), «Спецавтотранспорту» (2:1), сыграла вничью с «Ветераном» (3:3) и проиграла «Юности» (0:1).
На третьей строчке турнирной таблицы – «Спецавтотранспорт» (6 очков). Он потерпел поражение от «Юности» (2:3) и «Охи» (1:2), но разгромил «Спартак» (9:0) и «Ветеран» (5:0).
Две команды из Тымовска остались за чертой призеров. «Ветеран», победивший своих земляков (6:0), стал четвертым, а «Спартак» замкнул список участников.
На церемонии закрытия победители и призеры были награждены кубками и медалями соответствующих степеней. Кроме того, организаторы учредили специальные призы для наиболее отличившихся футболистов. Ими были признаны:
«Лучший вратарь» - Егор Кубяк («Юность»).
«Лучший защитник» - Алексей Буреченко («Юность»).
«Лучший нападающий» - Антон Ткаченко («Оха»).
«Лучший игрок» - Дмитрий Жечев («Юность»).
«Лучший бомбардир» - Михаил Хасанов («Спецавтотранспорт», 7 мячей).
«Лучший гол» - Алик Бориславко («Ветеран»).
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