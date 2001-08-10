«Юность» выиграла футбольный турнир «Кубок мэра» в Ногликах

В Ногликах прошел традиционный турнир по футболу «Кубок мэра». На стадионе «Лесной» состязались пять команд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- Наш турнир был проведен уже в 24-й раз. Его участниками стали ФК «Оха», «Спартак» и «Ветеран» из Тымовска, а также «Юность» и «Спецавтотранспорт» из Ноглик. Победитель и призеры были определены по круговой системе, - рассказал ведущий консультант отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Ногликского городского округа Евгений Савинов.

Стопроцентный результат показала «Юность». На ее счету четыре победы и дюжина набранных очков. Победитель турнира стал еще и самой результативной командой (18 забитых мячей).

Второе место заняла «Оха». Самая северная команда турнира набрала 7 очков. Она нанесла поражение «Спартаку» (6:1), «Спецавтотранспорту» (2:1), сыграла вничью с «Ветераном» (3:3) и проиграла «Юности» (0:1).

На третьей строчке турнирной таблицы – «Спецавтотранспорт» (6 очков). Он потерпел поражение от «Юности» (2:3) и «Охи» (1:2), но разгромил «Спартак» (9:0) и «Ветеран» (5:0).

Две команды из Тымовска остались за чертой призеров. «Ветеран», победивший своих земляков (6:0), стал четвертым, а «Спартак» замкнул список участников.

На церемонии закрытия победители и призеры были награждены кубками и медалями соответствующих степеней. Кроме того, организаторы учредили специальные призы для наиболее отличившихся футболистов. Ими были признаны:

«Лучший вратарь» - Егор Кубяк («Юность»).

«Лучший защитник» - Алексей Буреченко («Юность»).

«Лучший нападающий» - Антон Ткаченко («Оха»).

«Лучший игрок» - Дмитрий Жечев («Юность»).

«Лучший бомбардир» - Михаил Хасанов («Спецавтотранспорт», 7 мячей).

«Лучший гол» - Алик Бориславко («Ветеран»).