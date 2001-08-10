Сахалинец завоевал бронзовую медаль всероссийского турнира по вольной борьбе
В Хабаровске состоялся традиционный всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин памяти Ерофея Хабарова. Его участниками стали свыше 200 борцов из различных регионов Сибири и Дальнего Востока.
- Это старейший турнир по вольной борьбе на Дальнем Востоке. Впервые он был проведен в 1977 году. Состязания считаются очень престижными, и ежегодно на них приезжают сильнейшие спортсмены. На этот раз география участников включала в себя Красноярский и Забайкальский край, Кемеровскую область, Республику Бурятия, а также все регионы ДФО, - говорит старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.
Сахалинскую область представлял воспитанник отделения вольной борьбы СДЮСШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска кандидат в мастера спорта Владимир Буянтуев. Подопечный тренера Александра Ваулина, являющийся одним из сильнейших борцов островного региона, выступал в весовой категории до 70 кг, где были заявлены 22 участника.
Успешно преодолев предварительный этап, Владимир Буянтуев в полуфинале уступил борцу из Якутии Николаю Захарову. Счет схватки был равным (2:2), и якутский спортсмен прошел в финал только по качеству проведенных приемов.
В схватке за третье место сахалинец уверенно победил Эрдема Гармаева из Бурятии и был награжден бронзовой медалью, грамотой и ценным призом.
- За неделю до этого на всероссийском турнире в Благовещенске Владимир Буянтуев в первой же схватке получил травму колена и был снят с соревнований врачом. За семь дней полностью восстановиться после такой травмы физически невозможно. Владимир не мог бороться в полную силу, но проявив волю и характер, все же сумел стать призером всероссийского турнира, - подвел итог Александр Ваулин.
Добавим, что Владимир Буянтуев принял участие в соревнованиях в Хабаровске благодаря содействию Федерации спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
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