В Шахтерске определили победителя турнира по мини-футболу «Золотая осень»
На награды претендовали юные футболисты 2007-2008 года рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Состязания начались с игры между командами «ДЮСШ» и «Борец». «Борцы» упорно сопротивлялись, но не сумели сохранить свои ворота от града мячей. Итог – 12:0 в пользу «ДЮСШ».
После небольшой паузы «борцы» вышли на матч против «ДЮСШ-2». На последней минуте счет игры был равным, но в самой концовке футболисты «дюшки» забили решающий гол – 3:2.
В заключительной игре на площадку вышли «ДЮСШ» и «ДЮСШ-2». Более опытные футболисты первой команды были явно сильнее, что отразилось в цифрах на табло – 8:3.
Итоги турнира:
- «ДЮСШ» - 6 очков.
- «ДЮСШ-2» - 3 очка.
- «Борцы» - 0 очков.
По итогам турнире тренерский штаб сформирует команду, которая примет участие в областном этапе всероссийского турнира «Мини-футбол в школу». Он пройдет в Южно-Сахалинске с 3 по 11 ноября.
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