Тихоокеанское
информационное агентство
23 Октября 2018
Сегодня 16:36
65,31|75,37|79,76
6 сахалинцев сели за руль пьяными в минувшие выходные
10:52, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

В Шахтерске определили победителя турнира по мини-футболу «Золотая осень»

На награды претендовали юные футболисты 2007-2008 года рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Состязания начались с игры между командами «ДЮСШ» и «Борец». «Борцы» упорно сопротивлялись, но не сумели сохранить свои ворота от града мячей. Итог – 12:0 в пользу «ДЮСШ».

После небольшой паузы «борцы» вышли на матч против «ДЮСШ-2». На последней минуте счет игры был равным, но в самой концовке футболисты «дюшки» забили решающий гол – 3:2.

В заключительной игре на площадку вышли «ДЮСШ» и «ДЮСШ-2». Более опытные футболисты первой команды были явно сильнее, что отразилось в цифрах на табло – 8:3.

Итоги турнира:

  1. «ДЮСШ» - 6 очков.
  1. «ДЮСШ-2» - 3 очка.
  1. «Борцы» - 0 очков.

По итогам турнире тренерский штаб сформирует команду, которая примет участие в областном этапе всероссийского турнира «Мини-футбол в школу». Он пройдет в Южно-Сахалинске с 3 по 11 ноября. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?