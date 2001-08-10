В Шахтерске определили победителя турнира по мини-футболу «Золотая осень»

На награды претендовали юные футболисты 2007-2008 года рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Состязания начались с игры между командами «ДЮСШ» и «Борец». «Борцы» упорно сопротивлялись, но не сумели сохранить свои ворота от града мячей. Итог – 12:0 в пользу «ДЮСШ».

После небольшой паузы «борцы» вышли на матч против «ДЮСШ-2». На последней минуте счет игры был равным, но в самой концовке футболисты «дюшки» забили решающий гол – 3:2.

В заключительной игре на площадку вышли «ДЮСШ» и «ДЮСШ-2». Более опытные футболисты первой команды были явно сильнее, что отразилось в цифрах на табло – 8:3.

Итоги турнира:

«ДЮСШ» - 6 очков.

«ДЮСШ-2» - 3 очка.

«Борцы» - 0 очков.

По итогам турнире тренерский штаб сформирует команду, которая примет участие в областном этапе всероссийского турнира «Мини-футбол в школу». Он пройдет в Южно-Сахалинске с 3 по 11 ноября.