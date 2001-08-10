Островные пловцы завоевали 67 медалей чемпионата и первенства ДФО

В Хабаровске состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа среди юниоров и юниорок, юношей и девушек по плаванию. В масштабных состязаниях приняли участие свыше 200 спортсменов.

Соревнования открыл четырехкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. А в один из дней было проведено совещание с президентами федераций плавания ДФО по проблемам развития этого вида спорта в федеральном округе.

Заплывы пловцов являлись отборочными перед чемпионатом России в Казани (7 - 12 ноября) и всероссийскими соревнованиями «Резерв России» в Саранске (28 ноября – 2 декабря).

- Островной регион представляли 30 пловцов (22 из Южно-Сахалинска, 6 – из Охи, 2 – из Холмска). Они завоевали 67 медалей (20 золотых, 22 серебряные и 25 бронзовых), - рассказал председатель РОО «Спортивная федерация плавания Сахалинской области» Владимир Денисович Винокуренков.

В чемпионате ДФО по пять раз на пьедестал почета поднимались Наталья Винокуренкова (два золота, три бронзы), София Тутасова (золото, серебро, три бронзы) и Ева Леченко (золото, три серебра, бронза). Четыре награды в активе Дениса Моденова (два серебра, две бронзы). По две бронзовые медали завоевали Павел Коренухин и Кристина Коннова, по одной бронзовой – Алина Бурмакина и Дмитрий Ермаков.

В первенстве ДФО среди юниоров и юниорок по четыре награды у Кристины Конновой и Даниила Кучера (золото, два серебра, бронза). Артур Дедяхин трижды был вторым, Дмитрий Ермаков – два раза вторым, один раз – третьим. У Дениса Ганюшина – два серебра, у Артема Милешко и Алины Бурмакиной – по две бронзы. Полина Тин – завоевала золотую медаль, а Андрей Сиразеев – бронзовую.

София Тутасова стала обладательницей пяти золотых медалей первенства ДФО среди девушек, Ева Леченко – двух золотых и четырех серебряных. В юношеском первенстве отличились Дмитрий Крюковский (четыре золота, серебро и бронза) и Денис Моденов (два золота и бронза).

- Наши пловцы улучшили девять рекордов Сахалинской области. Денис Моденов – в плавании на 50, 100 и 200 метров на спине (27,39; 57,29 и 2.04,77 секунды, соответственно). София Тутасова – на дистанциях 50 и 100 метров на спине (29,82 и 1.03,71 секунды, соответственно). Дмитрий Крюковский обновил рекорды на 100 и 200 метров комплексом (59,87 и 2.10,12, соответственно). Павел Коренухин проплыл 50 метров брассом за 29,47 секунды, а Дмитрий Ермаков установил новый рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем (2.09,47 секунды), - говорит Владимир Винокуренков.

Отметим, что София Тутасова и Денис Моденов подтвердили норматив мастера спорта России, а Кристина Коннова и Степан Чурбанов выполнили нормативы КМС.

Радость от хороших результатов вместе со своими воспитанниками разделяют их тренеры Любовь Павловна, Виталий Владимирович и Владимир Денисович Винокуренковы, Татьяна Юрьевна и Борис Александрович Ториковы, Светлана Ивановна Гилева (все – Южно-Сахалинск), Мария Анатольевна Литвинчук (Холмск) и Ольга Викторовна Воронкина (Оха).